В Enline есть система скидок как для новых, так и для постоянных студентов, а также периодически проходят акции, за которыми Вы можете следить в нашем Instagram @enlineschool.
- В частности, размер скидки зависит от числа занятий в пакете и их продолжительности.
- Мы дарим скидки от 7% для постоянных студентов
- Вы можете заниматься одновременно со своими друзьями/родственниками вдвоем или втроем с одним преподавателем. В этом случае у каждого студента будет скидка 30% от цен, указанных в таблице.
- В течение суток после вводного урока у Вас действует скидка 10% на любой пакет занятий.