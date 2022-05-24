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    Alfredo

    Носитель языка
    Английский родной язык

    Country: The United Kingdom, located in Sweden

    Teaching Experience: 25 years

    Education: Cambridge England Certificate of Secondary Education and Certificate of Cambridge Proficiency in English (Grade A) — Chesterton Community College

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    Lorraine

    Носитель языка
    Английский родной язык

    Country: Ireland

    Teaching Experience: 17 years

    Education: Certificate in Exercise and Health Studies, TESOL certified

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    Vanessa

    Носитель языка
    Английский родной язык

    Country:  The UK

    Teaching Experience: 6+ years

    Education: Advanced level 5, TEFL certificate from the TEFL Academy, UK. Currently completing LLB (Bachelor of Laws) with only one module remaining.

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    Helena

    Носитель языка
    Английский родной язык

    Country:  South Africa / Located in Eastern Cape

    Education: TESOL\TEFL Teacher Training; BELFAST ACADEMY, Graduated with a distinction in English language

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    Юлия Б

    Россия/Канада

    Стаж преподавания: 15 лет

    Образование:  Санкт-Петербургский Государственный Университет, филолог-германист, преподаватель высшей школы, переводчик, Сертификат преподавателя IELTS, CELPIP

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    Екатерина К

    Канада

    Стаж преподавания:  17+ лет

    Образование:  — TEFL Graduate Certificate in Teaching English as a Foreign Language, CDI Diploma in Web Design and Web Development, Bachelor of Arts in German language and literature
    The University of Arizona, Tucson (the USA)

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    Анна В

    Россия/Бразилия

    Стаж преподавания: 6+ лет

    Образование: Диплом Всероссийской академии внешней торговли – бакалавр; American University Washington College of Law, master degree; Сертификаты TOEFL, FCE, English Legal Certificate of the American University Washington College of Law

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    Надежда

    Россия

    Стаж преподавания: 10+ лет

    Образование:  TESOL, Arizona State University; IELTS, British Council; Master in interpretation, University of Mons; Переводчик в сфере профессиональных коммуникаций, НИУ ВШЭ

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    Любовь К.

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    Виктория К.

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    Нармин А

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    Анастасия О.

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    Юрий А

    Россия

    Стаж преподавания: 20 лет

    Образование: 1. Diplom — Musikpädagogik, Institut für Musik der Fachhochschule Osnabrück, Deutschland; 2. Künstlerisches Examen — Aufbaustudium, Hochschule für Musik und Tanz Leipzig, Deutschland; 3. Elementare Musikpädagogik — Teilnahmebestätigung am Lehrgang der Musikakademie des Landes NRW, Heek, Deutschland.

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    Вероника М

    Германия

    Стаж преподавания: 10лет

    Образование: Диплом преподаватель-филолог Витебский государственный университет. Диплом магистра педагогических наук. Диплом молодого ученого Республиканский институт высшей школы г.Минск. Сертификат о защите диссертации и присуждения квалификации Кандидат педагогических наук,Швейцария. Сертификаты о повышении квалификации в Гете институте. Сертификат С1 по немецкому языку.

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    Роман Л

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    Азиза Иргашева

    РФ, г. Москва
    Преподаватель: Kerry
    Курс Базовый английский
    Занимается в школе с 02 июня 2020 г.

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    Анатолий Генделев

    Израиль, г. Тель-Авив
    Преподаватель: Нина
    Курс: Разговорный английский
    Занимается в школе: с 26 октября 2016г

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    Андрей Клаузер

    Россия, Москва
    Преподаватель: Сергей
    Курс: Немецкий для школьников
    Занимается в школе: с 20 сентября 2021 г.

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      Вопросы и ответы


      Оплата занятий Учебный процесс Организационные вопросы

      Оплата занятий

      • Как оплатить уроки?
        Произвести оплату Вы можете из Вашего личного кабинета банковской картой на сайте в разделе Оплата. Минимальный пакет - 4 урока. Заниматься можно по 30, 45 или 60 минут. Кстати, продолжительность урока Вы можете поменять в любой момент.
      • Есть ли у Вас скидки?
        В Enline есть система скидок как для новых, так и для постоянных студентов, а также периодически проходят акции, за которыми Вы можете следить в нашем Instagram @enlineschool.

        - В частности, размер скидки зависит от числа занятий в пакете и их продолжительности.
        - Мы дарим скидки от 7% для постоянных студентов
        - Вы можете заниматься одновременно со своими друзьями/родственниками вдвоем или втроем с одним преподавателем. В этом случае у каждого студента будет скидка 30% от цен, указанных в таблице.
        - В течение суток после вводного урока у Вас действует скидка 10% на любой пакет занятий.

      • В какой валюте я могу оплатить?
        Вы можете оплачивать занятия в евро либо долларах без комиссии

      Учебный процесс

      • Скажите, эффективно ли обучаться онлайн?
        Занятия онлайн ничем не уступают занятиям с репетитором, а в чем-то даже превосходят. Например, преподаватель может использовать интерактив, что интересно как детям, так и взрослым! Также можно сделать запись урока, который Вы сможете потом просмотреть и проанализировать Ваши ошибки.
      • Буду ли я получать домашние задания?
        Домашние задания не являются обязательными. При этом, для того, чтобы прогресс был ощутимым, мы рекомендуем также самостоятельную работу, которая может включать: запоминание новых слов, изученных на уроке, просмотр аудио и видеоматериалов с субтитрами, чтение статей на иностранном языке и пр. Забудьте про скучные школьные задания - в современном мире педагог позаботится о том, чтобы выполнение такой работы не было нудным и утомляющим!
      • С какого возраста можно заниматься онлайн?
        В нашей школе учатся дети с 5 лет. Конечно, все дети индивидуальны: кто-то может заниматься по 45 минут, а если ребенок - маленький непоседа, то по 30 минут! Детям нравятся уроки в онлайн-формате, так как они чуть ли не с рождения знают, что такое электронные устройства))
      • Как понять, сколько занятий мне нужно?
        Все зависит от Вашего текущего уровня и Вашей цели. В среднем, для перехода с одного уровня на другой требуется около 90 часов занятий. Но многое зависит от Ваших индивидуальных способностей, а также от возможностей выполнять домашние задания - с ними прогресс идет быстрее. Более точно длительность курса может помочь определить преподаватель после вводного урока. Педагог, конечно, не волшебник и не сможет сделать невозможное, но он позаботится о том, чтобы время обучения пролетело быстро и незаметно!
      • У Вас есть платформа?
        У нас есть платформа для домашних заданий, например, с карточками для запоминания слов. Уроки преподаватели строят не на платформе, а индивидуально под каждого ученика. Таким образом Вы можете рассчитывать не на шаблонный курс, а на гибкий подход.

      Организационные вопросы

      • Могу ли я заниматься с телефона?
        Преподаватели используют много инструментов, чтобы сделать урок максимально полезным и интересным, например, красочные презентации, видеоролики и т.п. С телефона заниматься таким образом не очень удобно, мы рекомендуем использовать планшет, ноутбук или компьютер. Занятия с телефона подойдут тем, кто хочет только разговорную практику.
      • Могу ли я отменять или переносить уроки?
        Да, конечно, мы все - живые люди, и порой нам требуется отменить или перенести урок. Напишите своему педагогу либо менеджеру об изменениях в планах не позднее, чем за 8 часов до начала урока.
      • Нужно ли родителю присутствовать во время занятий?
        Мы очень рекомендуем присутствовать во время вводного урока, чтобы познакомиться с преподавателем. В дальнейшем Ваше присутствие не требуется, если Вашему ребенку от 7 лет. Если ребенок дошкольного возраста, лучше, чтобы Вы присутствовали где-то неподалеку.
      • Могу ли я поменять преподавателя?
        Конечно, да. В любой момент времени, если вдруг Вы поняли, что педагог чем-то не устраивает. Некоторые студенты также просят сменить русскоязычного преподавателя на носителя, когда чувствуют, что готовы к этому. Для этого просто попросите менеджеров помочь в этом вопросе.
      • Я хочу приостановить курс, это возможно?
        Да, если речь об индивидуальных уроках. Вы можете "заморозить" занятия на любой срок, они никуда не исчезнут с Вашего счета.