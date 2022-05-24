Скажите, эффективно ли обучаться онлайн? Занятия онлайн ничем не уступают занятиям с репетитором, а в чем-то даже превосходят. Например, преподаватель может использовать интерактив, что интересно как детям, так и взрослым! Также можно сделать запись урока, который Вы сможете потом просмотреть и проанализировать Ваши ошибки.

Буду ли я получать домашние задания? Домашние задания не являются обязательными. При этом, для того, чтобы прогресс был ощутимым, мы рекомендуем также самостоятельную работу, которая может включать: запоминание новых слов, изученных на уроке, просмотр аудио и видеоматериалов с субтитрами, чтение статей на иностранном языке и пр. Забудьте про скучные школьные задания - в современном мире педагог позаботится о том, чтобы выполнение такой работы не было нудным и утомляющим!

С какого возраста можно заниматься онлайн? В нашей школе учатся дети с 5 лет. Конечно, все дети индивидуальны: кто-то может заниматься по 45 минут, а если ребенок - маленький непоседа, то по 30 минут! Детям нравятся уроки в онлайн-формате, так как они чуть ли не с рождения знают, что такое электронные устройства))

Как понять, сколько занятий мне нужно? Все зависит от Вашего текущего уровня и Вашей цели. В среднем, для перехода с одного уровня на другой требуется около 90 часов занятий. Но многое зависит от Ваших индивидуальных способностей, а также от возможностей выполнять домашние задания - с ними прогресс идет быстрее. Более точно длительность курса может помочь определить преподаватель после вводного урока. Педагог, конечно, не волшебник и не сможет сделать невозможное, но он позаботится о том, чтобы время обучения пролетело быстро и незаметно!