Преподаю: английский
Россия
Стаж преподавания: 10 лет
Образование: Кадидат педагогических наук (РУДН, теория и методика преподавания иностранного языка) Диплом преподаватель высшей школы (РГУП) Certificate in teaching English to speakers of other languages (CELTA) CPE (Certificate of Proficiency in English) The Test of Legal English Skills Advanced (TOLES)
Преподаю курсы: Разговорный английский, подготовка к международным сертификатам (IELTS General/IELTS Academic/CAE/CPE), подготовка к ОГЭ/ЕГЭ, бизнес-английский (BEC), юридический английский (TOLES)/
Преподаю: английский
Беларусь
Стаж преподавания: 4 года
Образование: Диплом об окончании ВУЗа «Витебский Государственный университет им. П.М.МАшерова». Специальность: Филолог. Преподаватель иностранных языков (английского и французского) и английской литературы. Переводчик. Диплом об окончании магистратуры «Витебский Государственный университет им. П.М.МАшерова». Специальность: Теория и методика преподавания иностранных языков (по областям и уровням образования).
Преподаю курсы: Разговорный английский, деловой английский язык, английский для дошкольников и школьников, английский для взрослых. Помощь при подготовке к олимпиадам, к тестовым заданиям и контрольным работам.
Преподаю: английский
Грузия
Стаж преподавания: 16
Образование: Диплом о высшем филологическом образовании -ГГИИЯ
Преподаю курсы: Английский для школьников, разговорный английский.
Преподаю: английский
Россия
Стаж преподавания: 16
Образование: Ереванский государственный лингвистический университет им. В. Брюсова, специальность преподаватель английского и испанского языков TESOL — Advanced Program for Teaching English Online
Преподаю курсы: Общий английский A1-C1, Деловой английский, Английский для путешествий, Английский для дошкольников, Английский для школьников, Программа чтения для детей, Правильное произношение, Разговорный английский
Преподаю: английский
Беларусь
Стаж преподавания: 3 года
Образование: Педагогическое образование: ВГУ им. П.М.Машерова (Учитель английского языка) Лингвистическое образование: Минский Государственный Лингвистический Университет Курсы о преподавании по методике В.Н.Мещеряковой
Преподаю курсы: Английский для начинающих с 0 Английский для школьников Разговорный английский
Преподаю: английский
Россия
Стаж преподавания: 4 года
Образование: Высшее лингвистическое образование. Сертификат о прохождении педагогической практики.
Преподаю курсы: Разговорный английский, английский для школьников, английский для взрослых, английский для дошкольников, подготовка к ОГЭ.
Преподаю: английский
Армения
Стаж преподавания: 3
Образование: Диплом о высшем лингвистическом образовании
Преподаю курсы: Английский для начинающих с нуля, Разговорный английский, Английский для детей , Английский для школьников , Английский для путешествий
Преподаю: английский
Украина
Стаж преподавания: 5 лет
Образование: Диплом о высшем филологическом и педагогическом образовании — Одесский национальный университет имени И. И. Мечникова
Преподаю курсы: Английский для школьников, французский для школьников
Преподаю: английский
Россия
Стаж преподавания: 4 года
Образование: Диплом о высшем образовании — Girne American Univercity IELTS Academic — 7.5
Преподаю курсы: Разговорный английский, английский для дошкольников и школьников, IELTS, TOEFL, биология на английском, химия на английском
Преподаю: английский
Россия
Стаж преподавания: 3 года
Образование: Диплом о высшем лингвистическом образовании г. Нижнего Новгорода Н.А. Добролюбова
Преподаю курсы: Разговорный английский, английский для школьников и взрослых, подготовка к ОГЭ и ЕГЭ, помощь с домашним заданием
Преподаю: английский
Россия
Стаж преподавания: 14 лет
Образование: Диплом РГПУ им. Герцена » преподаватель английского языка в общеобразовательных учреждениях»
Преподаю курсы: Разговорный английский, подготовка к ОГЭ,ЕГЭ, обучение грамматике, подготовка к ВПР
Преподаю: английский
Россия
Стаж преподавания: 2,5 года
Образование: Получаю высшее педагогическое образование с двумя профилями направления: английский язык, китайский язык (БФУ им. И. Канта)
Преподаю курсы: Разговорный английский, английский для школьников, английский для взрослых, базовый английский, английский для работы и путешествий, английская грамматика
Преподаю: английский
Украина
Стаж преподавания: 4 года
Образование: Диплом о высшем образовании ДонНУ, Факультет иностранных языков, специальность: «Зарубежная филология» (английский язык и литература)
Преподаю курсы: Английский для школьников, базовый английский, разговорный английский, английский для путешествий.
Преподаю: английский
Россия
Стаж преподавания: 1,5 года
Образование: -Диплом о высшем экономическом образовании по специальности «Менеджмент организации». -Диплом о профессиональной переподготовке по специальности «Переводчик английского языка в сфере профессиональной коммуникации».
Преподаю курсы: -Английский для детей, -Английский для школьников, -Английский для собеседований, -Общий Английский, -Английский для путешествий, -Разговорный Английский, -Английская грамматика. Также помощь с выполнением домашних заданий и подготовкой к контрольным или тестам по Английскому.
Преподаю: английский
Armenia
Стаж преподавания: 3 years
Образование: Yerevan State University. Bachelor’s degree. Cross Cultural Communication. I am a third-year student.
Преподаю курсы: английский для детей, разговорный английский
Преподаю: английский
Россия
Стаж преподавания: 3 года
Образование: Окончила 7 курсов английского языка получила диплом. Учусь в МГУ имени Ломоносова.
Преподаю курсы: Английский для школьников, Разговорный английский.
Преподаю: английский
Россия
Стаж преподавания: 3 года
Образование: Обучение НГПУ им К. Минина по специальности «Преподавание иностранных языков» (китайский и английский языки), обучение в ВУЗе КНР, стажировки заграницей
Преподаю курсы: Английский для школьников, разговорный английский, английский для взрослых
Преподаю: английский
Россия
Стаж преподавания: Более 5 лет
Образование: Постоянное опережение школьной программы (всегда оценка 5), многократные победы в олимпиадах (1-2 места), успешная сдача зачетов и экзаменов (оценка 5), участие в конференциях, сдача ЕГЭ на 90 баллов.
Преподаю курсы: Разговорный английский, английский для школьников и взрослых, желающих начать изучать язык, либо находящихся на начальных этапах изучения. Подготовка к экзаменам ОГЭ и ЕГЭ, к олимпиадам.
Преподаю: английский
Россия
Стаж преподавания: 3 года
Образование: Казанский Федеральный (Приволжский) Университет, специальность «Филология: зарубежная филология испанский язык и литература/переводоведение»
Преподаю курсы: Общий английский, разговорный английский, подготовка к ОГЭ/ЕГЭ, английский для школьников
Преподаю: английский
Россия
Стаж преподавания: 7 лет
Образование: Диплом о высшем педагогическом образовании, направление: английский и французский языки Сертификат о профессиональной переподготовке: русский язык, как иностранный
Преподаю курсы: Разговорный английский, английский для школьников и взрослых
Преподаю: английский
Казахстан
Стаж преподавания: 3 года
Образование: Сертификат IELTS Academic 6,5. Сертификат о получение уровня Advanced.
Преподаю курсы: Разговорный английский, английский для школьников, бизнес-английский, подготовка к IELTS.
Преподаю: английский
Узбекистан
Стаж преподавания: 3 года
Образование: Сертификат IELTS (score 7), Диплом о среднем-специальном образовании (филолог зарубежной литературы).
Преподаю курсы: разговорный английский, общий английский, подготовка к IELTS, английский для детей.
Преподаю: английский
Россия
Стаж преподавания: 11 лет
Образование: Диплом о высшем лингвистическом образовании ЮУрГУ
Преподаю курсы: Разговорный английский, английский для школьников, подготовка к IELTS
Преподаю: английский
Россия
Стаж преподавания: 8 лет
Образование: МГУс (Психолог), и ВгГИ (Проф. переподготовка. Факультет переподготовки педагогов. Преподаватель иностранного языка.)
Преподаю курсы: Английский для школьников, английский для повышения успеваемости, английский для взрослых начинающих, английский для себя, английский для путешествий
Преподаю: английский
Беларусь
Стаж преподавания: 3 года
Образование: Диплом об окончании ВУЗа «ВГУ имени П.М. Машерова» Специальность: переводчик, лингвист, преподаватель английского языка и литературы, преподаватель второго иностранного языка (французский)
Преподаю курсы: Разговорный английский, английский для школьников, бизнес-английский
Преподаю: английский
Украина
Стаж преподавания: 3
Образование: Диплом об окончании бакалавриата, институт им. Даля, факультет «Перевод и переводоведение».
Преподаю курсы: Английский для дошкольников и школьников, английский для начинающих, английский для детей, английский для взрослых, разговорный английский.
Преподаю: английский
Казахстан
Стаж преподавания: 15 лет
Образование: Диплом о высшем образовании — Педагогический Государственный Павлодарский Институт, диплом степени магистра- Восточный- Средиземноморский Университет, Северный Кипр, город Фамагуст, в настоящее время учусь в Московском Институте психоанализа (магистратура),сертификат IELTS 8.5
Преподаю курсы: Разговорный английский, подготовка к IELTS, английский для детей и школьников, английский для взрослых
Преподаю: английский
Россия
Стаж преподавания: 3 года
Образование: Диплом об окончании средней школы в Великобритании сертификат IELTS
Преподаю курсы: Разговорный английский, Бизнес Английский, подготовка к государственным экзаменам, подготовка к экзаменам IELTS/CATS, дошкольный английский, улучшение уровня языка
Преподаю: английский
Турция
Стаж преподавания: 10лет
Образование: Диплом Казахского Национального Университета им. Аль-Фараби
Преподаю курсы: Разговорный английский, бизнес-английский, английский для школьников
Преподаю: английский
Россия
Стаж преподавания: 20 лет
Образование: диплом об окончании Ереванского университета имени «Анания Ширакаци», факультет «Романо- Германской филологии». Сертификат об прохождении авторской программы Валерии Мещериковой.
Преподаю курсы: Разговорный английский, английский для детей от 5 до 15лет, подготовка к ОГЭ, ЕГЭ.
Преподаю: английский
Россия
Стаж преподавания: 5 лет
Образование: Диплом о высшем лингвистическом образовании.
Преподаю курсы: Английский для дошкольников, Английский до школьников, разговорный Английский, Английский для путешествий.
Преподаю: английский
Россия
Стаж преподавания: 12 лет
Образование: Диплом о высшем педагогическом образовании, «Томский государственный педагогический университет»
Преподаю курсы: Английский для школьников
Преподаю: английский
Беларусь
Стаж преподавания: 5 лет
Образование: Диплом о высшем лингвистическом образовании — Минский Государственный Лингвистический Университет (МГЛУ)
Преподаю курсы: Английский для школьников, разговорный английский.
Преподаю: английский
Беларусь
Стаж преподавания: 10 лет
Образование: Диплом о высшем образовании — МГЛУ (Минский Государственный Лингвистический Университет). Свидетельство о повышении квалификации учителей английского языка. Сертификат о прохождении централизованного тестирования по английскому языку 2022 г.
Преподаю курсы: Английский для дошкольников, для начинающих, школьников, студентов, взрослых
Преподаю: английский
Россия
Стаж преподавания: 5
Образование: Диплом о высшем лингвистическом образовании-ШГУ по им. М. Налбандяна
Преподаю курсы: Разговорный английский, английский для детей
Преподаю: английский
Украина
Стаж преподавания: 10 лет
Образование: Диплом магистр филологии «Английский, немецкий языки и литературы, переводчик»
Преподаю курсы: Курсы «General English», «Технический английский», «Английский для бизнесса и предпринимательства».
Преподаю: английский
USA
Стаж преподавания: 7+ years
Образование: I have a lot of degrees and certificates from TEFL, TESOL, and every other language certificate to my new one in medicine and hopefully, in the next 3-4 months I will get a degree in history. Yeah, I am awesome 😀
Преподаю курсы: From free talk to medicine, electronics, and history, you want to learn fast, you want to learn every detail, or you want to understand why is something happening, you want to learn about Shakespeare here I am and guess what I can be your teacher. 😀
Преподаю: английский
Serbia
Стаж преподавания: 7+ years
Образование: TEFL certificate
Преподаю курсы: Very patient with children, Beginner friendly, Teaching all levels, Free talk, IELTS preparation, Business English
Преподаю: английский
Ukraine
Стаж преподавания: 20
Образование: Kharkiv state pedagogical University/teacher of English language and Russian FL LC SunRise Inside course after British Council /TEFL
Преподаю курсы: General English, English for IT, Corporative courses, English for work and traveling, English Grammar course, Speaking club
Преподаю: английский
Беларусь
Стаж преподавания: 5 лет
Образование: Диплом о высшем филологическом образовании в ГрГУ им. Янки Купалы
Преподаю курсы: General course, разговорный английский
Преподаю: английский
Россия
Стаж преподавания: 12 лет
Образование: Диплом о высшем лингвистическом образовании — АлтГУ; Сертификат TEFOL & TESOL
Преподаю курсы: Общий английский. Разговорный английский. Интенсивный курс. Подготовка к интервью. Английский для путешествий. Бизнес-курс. Английский язык с отраслевой спецификой.
Преподаю: английский
Россия
Стаж преподавания: 9 лет
Образование: Диплом о высшем образовании МПГУ, факультет английской филологии, квалификация — учитель английского языка.
Преподаю курсы: Английский для школьников и дошкольников, разговорный английский.
Преподаю: английский
Россия
Стаж преподавания: 5 лет
Образование: Диплом о высшем педагогическом образовании (английский и французский языки).
Преподаю курсы: Разговорный английский, английский для путешествий, курс для школьников, подготовка к ВПР.
Преподаю: английский
Россия
Стаж преподавания: 6 лет
Образование: Диплом о высшем образовании по спецаильности перевод-переводоведение
Преподаю курсы: Английский для школьников, разговорный английский, английский для путешествий
Преподаю: английский
Россия
Стаж преподавания: 4
Образование: Диплом о высшем образовании: Иркутский Государственный Университет
Преподаю курсы: Разговорный английский, английский для детей и взрослых, повышение уровня.
Преподаю: английский
Россия
Стаж преподавания: 6 лет
Образование: Диплом специалиста международных отношений НГЛУ им Н.А.Добролюбова
Преподаю курсы: Английский для дошкольников, Английский для школьников , Подготовка к ОГЭ
Преподаю: английский
Армения
Стаж преподавания: 3 года
Образование: Диплом о высшем лингвистическом образовании
Преподаю курсы: Разговорный английский, бизнес английский, английский для школьников, IT английский
Преподаю: английский
Россия
Стаж преподавания: 5 лет
Образование: Диплом о высшем лингвистическом образовании — Пятигорский государственный университет
Преподаю курсы: Разговорный английский, английский для школьников, английский для дошкольников, английский для путешествий, подготовка к экзаменам ОГЭ/ЕГЭ
Преподаю: английский
Россия
Стаж преподавания: 3 года
Образование: TEFL
Преподаю курсы: Разговорный английский, английский для детей, Бизнес-английский, подготовка к международным экзаменам
Преподаю: английский
Россия
Стаж преподавания: Более двадцати лет
Образование: Степень магистра английского языка и лингвистики МПГУ
Преподаю курсы: — Ежедневный английский (базовый и продвинутый); — Английский для детей; — Английский для школьников; — Деловой английский (базовый и продвинутый); — Разговорный английский; — Чтение и произношение; — Фонетика — Подготовка к экзаменам (IELTS, TOEFL)
Преподаю: английский
Россия
Стаж преподавания: 11
Образование: Диплом о высшем лингвистическом образовании ИГЛУ 2001 Диплом о переквалификации «раннее обучение» МИМП 2018
Преподаю курсы: Английский для школьников, английский для детей
Преподаю: английский
Россия
Стаж преподавания: 6
Образование: Диплом о высшем лингвистическом образовании КНЛУ и диплом по международной экономике КНТЭУ
Преподаю курсы: Разговорный английский, Английский для школьников, Менеджмент , Маркетинг, Общий английский, Грамматика, Английский для путешествий
Преподаю: английский
South Africa
Стаж преподавания: 2.5 years
Образование: Tomsk state Pedagogical University, Arizona State University TESOL
Преподаю курсы: English for kids Conversational English, General English, Business English, English for work and traveling. The most important — I can help to pass an interview when you applying for a job
Преподаю: английский
Таиланд
Стаж преподавания: 3 года
Образование: Диплом о высшем лингвистическом образовании МГЛУ
Преподаю курсы: Разговорный английский, английский для школьников, английский для взрослых, подготовка к экзаменам (ОГЭ, ЕГЭ, IELTS)
Преподаю: английский
Армения
Стаж преподавания: 5 лет
Образование: Диплом о высшем образовании РГУТиС
Преподаю курсы: Разговорный Английский, Английский для школьников, Выучить основы языка, Улучшить имеющиеся знания и т.д.
Преподаю: английский
Страна: Россия
Стаж преподавания: 3 года
Образование: Куры английского языка программы «Oxford Quality» (с 2018 по 2020 год)
Преподаю курсы: Английский для школьников, английский для начинающих
Преподаю: английский
Армения
Стаж преподавания: 7лет
Образование: Государственное Педагогический Университет Иностранных языков Степень магистра Психологии
Преподаю курсы: Разговорный Английский. Английский для школьников,Изучение грамматики, Английский для детей.
Преподаю: английский
Россия
Стаж преподавания: 10 лет
Образование: Диплом бакалавра по направлению педагогическое образование, английский язык. РГЭУ «РИНХ» г. Ростов-на-дону
Преподаю курсы: Английский для школьников, английский для взрослых уровня А1-В1, разговорный английский
Преподаю: английский
United States
Стаж преподавания: 4 years
Образование: TEFL Certificate B.S. in Communication
Преподаю курсы: English for High School, English for business, English for beginners, English for becoming a citizen of an English speaking country, English for children.
Преподаю: английский
Россия
Стаж преподавания: 6 лет
Образование: Сертификат Business Benchmark English Course, Deutsch ( Abendkurs, Kursstufe C1.2), Freiburg.
Преподаю курсы: Разговорный английский и немецкий, английский и немецкий для школьников, английский( медицина)
Преподаю: английский
Россия
Стаж преподавания: 3 года
Образование: EF SET Certificate
Преподаю курсы: Разговорный английский, Английский для начинающих, Английский для школьников
Преподаю: английский
Россия
Стаж преподавания: 28 лет
Образование: Диплом об окончании УПИ им А.С Пушкина, сертификат TKT,CiSELT Advanced
Преподаю курсы: Английский для начинающих, разговорный английский, английская грамматика
Преподаю: английский
Россия
Стаж преподавания: 5 лет
Образование: TKT Certificates modules 1,2,3.
Преподаю курсы: Преподаю английский для детей и подростков, начинающих взрослых. Готовлю к кембриджским экзаменам для детей: Starters, Movers, Flyers, KET for Schools.
Преподаю: английский
Россия
Стаж преподавания: 6 лет
Образование: Диплом о высшем лингвистическом образовании — ДонНУ факультет иностранных языков
Преподаю курсы: Разговорный английский, общий английский, английский для школьников, подготовка к FCE, ЕГЭ.
Преподаю: английский
Беларусь
Стаж преподавания: 8 лет
Образование: Белорусский государственный университет, современный иностранный язык (английский)
Преподаю курсы: Разговорный английский, грамматику, помощь с домашними заданиями, английский для путешествий.
Преподаю: английский
Украина
Стаж преподавания: более 30 лет
Образование: Харьковский Национальный Университет, отделение Английской филологии
Преподаю курсы: Английский для дошкольников, Общий курс Английского, Помощь в школьной программе, Разговорный Английский
Преподаю: английский
Россия
Стаж преподавания: более 4 лет
Образование: Диплом о высшем педагогическом образовании. Бакалавр в МарГУ.
Преподаю курсы: Общий английский для школьников, Английский для начинающих, Разговорный Английский, Английский для подготовки к школе
Преподаю: английский
Россия
Стаж преподавания: 3+
Образование: Башкирский Государственный университет (учитель английского языка)
Преподаю курсы: Английский для школьников
Преподаю: английский
Россия
Стаж преподавания: 4
Образование: Эффективные практики и методики преподавания английского языка, Фоксфорд; Методические аспекты преподавания английского языка по стандартам ФГОС, Фоксфорд; Звездный английский для детей; Подготовка к ЕГЭ, Trendy English, Благодарственное письмо, Фестиваль иностранных языков, г. Москва, Благодарственное письмо за участие в разработке и проведении курса «Зарядка на английском», Abacus Kids
Преподаю курсы: Разговорный английский, английский для начинающих, английский для дошкольников, английский для школьников
Преподаю: английский
Россия
Стаж преподавания: более 3 лет
Образование: Диплом бакалавра лингводидактики и перевода (СПБПУ им. Петра Великого, 2020 год)
Преподаю курсы: Общий Английский, Углубленная грамматика, IELTS Academic, Разговорный Английский, Английский для сочинений
Преподаю: английский
Украина
Стаж преподавания: более 7 лет
Образование: Диплом о высшем филологическом образовании (степень бакалавра) Диплом о высшем филологическом образовании (степень магистра)
Преподаю курсы: Разговорный английский, Английский для школьников, Британский английский
Преподаю: английский
Россия
Стаж преподавания: 5 лет
Образование: Диплом о высшем филологическом образовании ФГБОУ «Череповецкий государственной университет»
Преподаю курсы: Английский язык для дошкольников и младших школьников, помощь в подготовке домашнего задания, развитие навыков разговорной речи.
Преподаю: английский
Россия
Стаж преподавания: 20
Образование: -Имею высшее филологическое и педагогическое образование (НГПУ) — Педагогическое образование ( НПК №2 диплом с отличием) — Уровень владения языком С2 (имеется сертификат)
Преподаю курсы: *Английский для школьников *Английский с нуля для детей и взрослых *Помощь в выполнении домашних заданий *Школьная программа и восполнение пробелов *Общий английский
Преподаю: английский
Russia
Стаж преподавания: 20 лет
Образование: Диплом о высшем лингвистическом образовании ИГЛУ, 2004
Преподаю курсы: Разговорный английский, английский для школьников, подготовка к экзаменам по английскому, грамматика английского
Преподаю: английский
Украина
Стаж преподавания: 4 года
Образование: Диплом о высшем филологическом образовании (УАН, г.Днепр) Бакалавр английской филологии Курсы повышения квалификации по темам: преподавание онлайн, преподавание взрослым, подготовка к экзаменам ЗНО, ЄВІ, ЕГЭ. Стажировки в языковых школах.
Преподаю курсы: Общий английский Английский с упором на разговор Подготовка к ЗНО/ЄВІ (ЕГЭ)
Преподаю: английский
Украина
Стаж преподавания: более 20 лет
Образование: — диплом о высшем педагогическом образовании; — диплом о высшем образовании преподавателя английского языка; — сертификаты: уровня В2 и С1
Преподаю курсы: Общий курс, Разговорный, Подготовка к контрольным работам , олимпиадам, тестам и экзаменам.
Преподаю: английский
Россия
Стаж преподавания: 7 лет
Образование: Диплом о высшем лингвистическом образовании НГТУ Обучение английскому языку в Лондонском Университете Королевы Марии Фонетический курс, пройденный в Шотландии Опыт работы в качестве переводчика на иностранных встречах Проведение бизнес-встреч для иностранцев Результат ЕГЭ по английскому — 100 баллов
Преподаю курсы: Разговорный английский Литературный английский Фонетика Английский для дошкольников и школьников Туристический английский
Преподаю: английский
Беларусь
Стаж преподавания: 4 года
Образование: Диплом о высшем образовании- МГЛУ
Преподаю курсы: Разговорный английский,бизнес английский,английский для школьников и взрослых,подготовка к международным экзаменам,подготовка к ЕГЭ/ОГЭ
Преподаю: английский
Турция
Стаж преподавания: 20 лет
Образование: ВКГУ Восточный Казахстанский Государственный Университет профессия: Технический переводчик\ преподаватель английского языка TESOL American TESOL Institute Преподаватель английского языка как иностранного
Преподаю курсы: Разговорный английский, Бизнес курс, Для сферы IT, Подготовка к ОГЭ
Преподаю: английский
Азербайджан
Стаж преподавания: 5 лет
Образование: диплом о высшем лингвистическом образовании СурГу.
Преподаю курсы: General English
Преподаю: английский
Россия
Стаж преподавания: 14
Образование: Диплом о высшем лингвистическом образовании- ТвГУ ИЯ МК лингвист-преподаватель Сертификат ТКТ Module 1 — Band 3 Вебинары издательства Титул Курсы повышения квалификации ТОИУУ
Преподаю курсы: Английский для школьников,разговорный английский, подготовка к экзаменам ОГЭ и ЕГЭ
Преподаю: английский, немецкий
Kazakhstan
Стаж преподавания: 6 лет
Образование: 1999 – 2003 Aktobe State University named after K. Zhubanov Foreign Languages Faculty (full-time student) Specialty: Foreign Languages Teacher
2006– 2009 Aktobe Private University “Dunie” Specialty: Interpreter/Translator.
2007 Sprachdiplom – German Language Diploma
Преподаю курсы: Spoken English, German. Foreign languages for schoolchildren and adults.
Преподаю: английский, немецкий
Россия
Стаж преподавания: 8 лет
Образование: Южно-Уральский Государственный университет; теория и практика иностранного языка Deutsches Sprachdiplom
Преподаю курсы: Разговорный немецкий и английский ; немецкий и английский для детей и подростков; английский и немецкий для путешествий
Преподаю: английский, немецкий
Украина
Стаж преподавания: Более 17 лет
Образование: Диплом: специалист по филологии (переводчик английского и немецкого языков) Кременчугский государственный политехнический университет
Преподаю курсы: Разговорный английский, Грамматика, Общий, базовый и специализированный английский, Общий и базовый немецкий, Корпоративное обучение английскому языку
Преподаю: английский
Россия
Стаж преподавания: 25+ лет
Образование: Лингвистический университет г.Н.Новгород, переводческий факультет, Кэмбриджский сертификат ТКТ
Преподаю курсы: Разговорный английский, Базовый английский, Бизнес-английский
Преподаю: английский
Украина
Стаж преподавания: 4+ лет
Образование: Диплом бакалавра по специальности «Лингвистика» Донецкого Национального университета
Преподаю курсы: Базовый английский, Английский для школьников, Бизнес-английский, Английский для путешествий, Английский для дошкольников (подготовка к школе)
Преподаю: английский
Россия
Стаж преподавания: 2+ лет
Образование: Диплом МГПУ (Московского Государственного Педагогического Университета)
Преподаю курсы: Английский для детей и школьников, Базовый английский, Разговорный английский
Преподаю: английский
Россия
Стаж преподавания: 12+ лет
Образование: Диплом ВГУ П.М.Машерова
Преподаю курсы: Базовый английский, Разговорный английский, Английский для путешествий, Английский для школьников (ЦТ, ЕГЭ), Подготовка к IELTS
Преподаю: английский
Россия
Стаж преподавания: 5+ лет
Образование: Ielts, University Diploma
Преподаю курсы: Разговорный английский, Базовый английский, Бизнес-английский
Преподаю: английский
Россия
Стаж преподавания: 10+ лет
Образование: Диплом ВГПУ, Сертификат LCCI (level C1)
Преподаю курсы: Базовый английский, Разговорный английский, Английский для детей и школьников (ВПР, ОГЭ, ЕГЭ), Английский для путешествий, Подготовка к международному экзамену
Преподаю: английский
Россия
Стаж преподавания: 6+ лет
Образование: Диплом Санкт-Петербургского Государственного Экономического Университета
Преподаю курсы: Базовый английский, Бизнес-английский, Разговорный английский, Английский для детей и школьников, Подготовка к ОГЭ/ЕГЭ, Подготовка к TOEFL и IELTS, Технический английский
Преподаю: английский
Россия
Стаж преподавания: 9+ лет
Образование: Диплом НИУ СГУ им. Чернышевского 2008-2013 — филолог, преподаватель английского языка; Диплом НИУ СГУ им. Чернышевского — переводчик в сфере профессиональной коммуникации; Сертификат FCE 2019 год — Grade A ( level С1)
Преподаю курсы: Базовый английский, Бизнес-английский, Разговорный английский, Английский для школьников, Cambridge exams (YLE, KET/KEY for Schools, PET/PET for Schools, FCE)
Преподаю: английский
Россия
Стаж преподавания: 6+ лет
Образование: Диплом Воронежского Государственного Университета, специальность лингвистика
Преподаю курсы: Базовый английский, Разговорный английский, Английский с нуля, Английский для школьников и студентов, Английский для путешествий, IT английский
Преподаю: английский
Испания
Стаж преподавания: 17+ лет
Образование: Диплом Киевского национального лингвистического университета; UniversidaddeMalaga. Доктор филологических наук; Официальная языковая школа в Испании (2020):английский (уровень С1), испанский (уровень С1)
Преподаю курсы: Базовый английский, Разговорный английский, Английский для школьников, Бизнес-английский, Подготовка к международным экзаменам по английскому языку.
Преподаю: английский
Греция
Стаж преподавания: 20+ лет
Образование: Диплом Университета Флориды в 2008 году по специальности английский\немецкий языки, Сертификаты TEFL \ TESOL \ IELTS
Преподаю курсы: Базовый английский, Разговорный английский, Английский для путешествий, Бизнес-английский, Английский для детей и школьников, Подготовка к IELTS и TOEFL
Преподаю: английский
Беларусь
Стаж преподавания: 13+ лет
Образование: Диплом о высшем образовании Гомельского Государственного Университета им. Ф Скорины
Преподаю курсы: Разговорный английский, Базовый английский, Английский для школьников, Бизнес-английский, Английский для путешествий, Английский для дошкольников (подготовка к школе)
Преподаю: английский
Россия
Стаж преподавания: 4+ лет
Образование: Диплом бакалавра факультета иностранных языков Донецкого национального университета по специальности «Лингвистика. Английский и немецкий языки»
Преподаю курсы: Общий английский, Разговорный английский, Английский для детей и школьников, Подготовка к ОГЭ, ЕГЭ, ДПА, ЗНО
Преподаю: английский
Россия
Стаж преподавания: 4+ лет
Образование: Диплом Башкирского государственного педагогического университета имени М.Акмуллы
Преподаю курсы: Английский для детей и школьников, Базовый английский, Разговорный английский
Преподаю: английский
Россия
Стаж преподавания: 12+ лет
Образование: Sochi State University 2010; Teaching training programme at Wakefield college, Wakefield, West Yorkshire, UK 2010; Teacher training programme at Christ Church University, Canterbury, Kent, UK 2013
Преподаю курсы: Базовый английский, Разговорный английский, Подготовка к IELTS, Бизнес-английский
Преподаю: английский
Россия
Стаж преподавания: 5+ лет
Образование: Диплом, Высшее Педагогическое образование, АТУ Университет, TEFL/ TESOL сертификат с высшим баллом
Преподаю курсы: Базовый английский, Разговорный английский, Грамматика английского языка
Преподаю: английский
Канада
Стаж преподавания: 17+ лет
Образование: — TEFL Graduate Certificate in Teaching English as a Foreign Language, CDI Diploma in Web Design and Web Development, Bachelor of Arts in German language and literature
The University of Arizona, Tucson (the USA)
Преподаю курсы: Conversational English, General English, Business English, Job interviews, Oral presentations, Negotiations, Academic English for studying abroad, written proficiency (from university essays to casual texting), Communication strategies, TOEFL preparation, Immigration, Travel, Nuances of American /Canadian English speech patterns
Преподаю: английский
Россия
Стаж преподавания: 8+ лет
Образование: Диплом Уральского государственного педагогического университета
Преподаю курсы: Общий английский, Разговорный английский, Английский для школьников
Преподаю: английский
Россия
Стаж преподавания: 5+ лет
Образование: Диплом Влгу имени Столетовых (преподаватель иностранных языков)
Преподаю курсы: Разговорный английский, Базовый английский, Английский для школьников (ОГЭ, ЕГЭ)
Преподаю: английский
Россия/Бразилия
Стаж преподавания: 6+ лет
Образование: Диплом Всероссийской академии внешней торговли – бакалавр; American University Washington College of Law, master degree; Сертификаты TOEFL, FCE, English Legal Certificate of the American University Washington College of Law
Преподаю курсы: Базовый английский, Разговорный английский, Английский для школьников (ЕГЭ, ОГЭ), Подготовка к TOEFL, IELTS, Английский для юристов, Подготовка к государственным экзаменам по английскому языку в вузах, Интенсивный курс
Преподаю: английский
Россия
Стаж преподавания: 10+ лет
Образование: Диплом специалиста с отличием Московского Государственного Лингвистического Университета
Преподаю курсы: Английский для детей и школьников, Базовый английский, Разговорный английский, Английский для путешествий
Преподаю: английский
Россия
Стаж преподавания: 7+ лет
Образование: Диплом Северо-Осетинского Государственного Университета, факультет иностранных языков
Преподаю курсы: Разговорный английский, Базовый английский, Английский для школьников
Преподаю: английский
Россия
Стаж преподавания: 6+ лет
Образование: Диплом специалиста по специальности «Английский язык» и «Русский язык и литература» Липецкого Государственного Педагогического университета.
Преподаю курсы: Базовый английский, Английский для детей и дошкольников (подготовка к школе), Английский для школьников, Разговорный английский
Преподаю: английский
Россия
Стаж преподавания: 8+ лет
Образование: Диплом Воронежского государственного педагогического университета
Преподаю курсы: Базовый английский, Разговорный английский, Английский для школьников
Преподаю: английский
Россия
Стаж преподавания: 10+ лет
Образование: Диплом Новосибирского государственного педагогического университета
Преподаю курсы: Базовый английский, Разговорный английский, Бизнес английский, Английский для путешествий, Английский для школьников
Преподаю: английский
Россия
Стаж преподавания: 20+ лет
Образование: Диплом Тобольского педагогического института им. Д. И. Менделеева
Преподаю курсы: Разговорный английский, Базовый английский, Английский для детей и школьников (ОГЭ, ЕГЭ)
Преподаю: английский
Россия
Стаж преподавания: 5+ лет
Образование: Диплом Кубанского Государственного Университета, факультет Романо германской филологии, Диплом о профессиональной переподготовке по направлению Педагогика и методика преподавания иностранного языка, Сертификат Cambridge EnglishLevel 1 Certificate in ESOL International (Fierst) B2 (2016)
Преподаю курсы: Разговорный английский, Базовый английский, Английский для детей и школьников (подготовка к ЕГЭ/ОГЭ)
Преподаю: английский
Россия
Стаж преподавания: 9+ лет
Образование: Диплом о высшем образовании Балтийского федерального университета им. И. Канта. Специальность: лингвист переводчик
Преподаю курсы: Базовый английский, Разговорный английский, Английский для детей и подростков (ОГЭ, ЕГЭ), Подготовка к международному экзамену YLE для детей, Подготовка к международным экзаменам TOEFL, FCE, Английский язык для сферы туризма и гостиничного бизнеса, Интенсивные курсы, Корпоративное обучение
Преподаю: английский
Россия
Стаж преподавания: 4+ лет
Образование: Сертификаты Cambridge University “TKT: Young Learners» и “Jolly Phonics», выданный авторами этой методики, CPD College.
Преподаю курсы: Базовый английский, Разговорный английский, Английский для детей и школьников
Преподаю: английский
Россия
Стаж преподавания: 3+ лет
Образование: Диплом РГПУ им. А.И. Герцена, филологический факультет
Преподаю курсы: Английский для школьников (включая ОГЭ и ЕГЭ), Базовый английский, Разговорный английский, Английский для путешествий
Преподаю: английский
Россия
Стаж преподавания: 2+ лет
Образование: Cертификат TEFL&TESOL (120 hours)
Преподаю курсы: Английский для детей и школьников, Базовый английский, Разговорный английский
Преподаю: английский
Россия
Стаж преподавания: 5+ лет
Образование: Диплом о высшем лингвистическом образовании Липецкого педагогического университета
Преподаю курсы: Разговорный английский, Базовый английский, Английский для школьников и студентов, Подготовка к экзаменам (ОГЭ, ЕГЭ), Английский для путешествий
Преподаю: английский
Италия
Стаж преподавания: 25+ лет
Образование: Диплом о высшем педагогическом образовании, Доцент, Кандидат педагогических наук, Сертификат CELTA
Преподаю курсы: Разговорный английский, Бизнес-английский, Подготовка к IELTS
Преподаю: английский
Россия/Канада
Стаж преподавания: 15 лет
Образование: Санкт-Петербургский Государственный Университет, филолог-германист, преподаватель высшей школы, переводчик, Сертификат преподавателя IELTS, CELPIP
Преподаю курсы: Бизнес-английский (юридический, транспорт, финансы), Подготовка к интервью, Разговорный английский, Подготовка к IELTS
Преподаю: английский
Россия
Стаж преподавания: 8+ лет
Образование: Диплом РГПУ им. А.И. Герцена филологических факультет, ин.язык.
Преподаю курсы: Общий английский, Разговорный английский, Английский для туристов, Английский для школьников (ЕГЭ, ОГЭ), Английский для дошкольников, Бизнес-английский
Преподаю: английский
Россия
Стаж преподавания: 8 лет
Образование: Диплом о высшем лингвистическом образовании, FCE, TKT
Преподаю курсы: Бизнес-английский (IT, HR, маркетинг и др. отрасли), Разговорный английский, Английский для школьников (включая ОГЭ, ЕГЭ)
Преподаю: английский
Беларусь
Стаж преподавания: 15 лет
Образование: Магистр гуманитарных наук (Минский государственный лингвистический университет). Имею многочисленные гранты на исследования и автор более 20 статей по методике преподавания английского языка.
Преподаю курсы: Разговорный английский, Бизнес-английский, IELTS, TOEFL, Английский для школьников
Преподаю: английский
Россия
Стаж преподавания: 10 лет
Образование: Омский Государственный Педагогический Университет, факультет иностранных языков
Преподаю курсы: Разговорный английский, Подготовка к IELTS, Подготовка к собеседованию, Фонетический курс
I teach: English
Australia
Стаж преподавания: 20 years
Образование: Degree in English and Education TESOL IELTS teaching certificate
Преподаю курсы: Adults/young adults: General English, Business English, Conversational English, Job Interviews, IELTS, TOEFL, FCE, ACE, CPE Teenagers: General, Spoken, Grammar activating, Exams Kids: General, Grammar games, Summer courses
I teach: English
United States
Стаж преподавания: 5 years
Образование: TEFL M.B.A. Bachelor of Arts Studied Russian Language at Moscow State University and speak well.
Преподаю курсы: I have experience teaching a wide variety of students, from preschoolers and young students, to teenagers and adults. Whether a student is a beginner or advanced, I can help them reach their language goals.
I teach: English
United Kingdom
Стаж преподавания: 12years
Образование: TEFL; TEYL; IELTS; Business English Teaching Diploma
Преподаю курсы: IELTS Business English, English for specific purposes and First Certificate In English
I teach: English
South Africa
Стаж преподавания: 14+
Образование: * Bachelor’s in Religious Studies * Diploma in Educational Psychology * TESOL Certified * Certificate in Conflict Management
Преподаю курсы: * General English (all ages; A1 — C2) * Business English * IELTS * Aviation English * English for Psychology in Higher Education
Нет свободных слотов в расписании
I teach: English
United States
Стаж преподавания: 9 years +
Образование: Bachelor’s Degree of Arts — English Major, TEFL Certification 100 hours
Преподаю курсы: Conversational English, Business English, Spoken English, English Phonics, Interview Preparation, English Drama, Creative Writing, English Poetry & Lyric composition
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I teach: English
Canada
Стаж преподавания: 8 years
Образование: BA International Relations University of Sussex, UK LLM International Commerical Law University of Sussex, UK Graduate Diploma in Law University of Huddersfield, UK LPC Legal Practice Course University of Northumbria, UK
Преподаю курсы: Spoken/ General English, English for business, law and media Written English for academia- essays, dissertations, applications to universities Written English for the professional world- preparations for interviews or for written job applications
I teach: English
United States Of America
Стаж преподавания: 14 years
Образование: Bachelor of Arts -California Polytechnic State University California Teaching Credential — San Francisco State University Masters of International Education — Yonsei University, Seoul, South Korea
Преподаю курсы: Conversational, Basic English, Business English, Traveler, Preparation for IELTS, TOEFL, Intensive English
Нет свободных слотов в расписании
I teach: English
United States
Стаж преподавания: 4 years
Образование: Bachelor’s degree in elementary, and inclusive ed,120 TESOL certificate.
Преподаю курсы: Spoken English, conversation, casual, travel, and daily English.
Нет свободных слотов в расписании
I teach: English
United States
Образование: Bachelor of Arts in Communication, University of New Mexico; TESOL certificate
Преподаю курсы: Business English, Beginner, Intermediate, Advanced, Conversation
Нет свободных слотов в расписании
I teach: English
Canada
Образование: 120 hours of TEFL certification; Bachelor of Sciences: Specialization in Biology, Major in Medical Sciences
Преподаю курсы: English grammar, pronunciation, spelling, vocabulary, writing, and conversation
Нет свободных слотов в расписании
I teach: English
Носитель языка
Английский родной язык
Country: The UK/located in Bulgaria
Teaching Experience: 20+ years
Education: Postgraduate Certificate in Education (PGCE) in Secondary English/TESOL, Qualified Teacher Status (QTS); TEFL Certificate; Advanced TEFL/TESOL Certificate in Teaching Business English.
Courses: Business English, Conversational English , General English , IELTS and TOEFL preparation, Cambridge exam preparation, English for young learners
Нет свободных слотов в расписании
I teach: English
Носитель языка
Английский родной язык
Country: The UK, located in Thailand
Teaching Experience: 5+ years
Education: Diploma in Child Phycology; Tesol certificate
Courses: General English, Conversational English, English for young learners, Business English, IELTS preparation, Cambridge exams (PET/KET)
I teach: English
Носитель языка
Английский родной язык
Country: Ireland
Teaching Experience: 5+ years
Education: Bachelor’s degree in English and Sociology from National University of Ireland 2014
Courses: Conversational English, General English, English for Travel, English for young learners
Нет свободных слотов в расписании
I teach: English
Носитель языка
Английский родной язык
Country: The UK/Portugal, located in Finland
Teaching Experience: 25+ years
Education: BA in English and German, TEFL
Courses: IELTS, General English, Business English (including Presentation Skills and Public Speaking)
Нет свободных слотов в расписании
I teach: English
Носитель языка
Английский родной язык
Country: The UK/located in Wales
Teaching Experience: 20+ years
Education: — TEFL Certificate, TESOL Diploma, Diploma in Management Studies
Courses: General English, Conversational English, Business English, Presentation skills, IELTS and TOEFL preparation, Medical English and academic writing
Нет свободных слотов в расписании
I teach: English
Носитель языка
Английский родной язык
Country:USA
Teaching Experience: 20+ years
Education: Flagler College St. Augustine, Florida USA, NBHS HIGH SCHOOL North Brookfield, MA USA
Courses: Conversational English, General English, Business English, English for Travel, IELTS and TOEFL preparation
I teach: English
Носитель языка
Английский родной язык
Country:USA
Teaching Experience: 1+ years
Education: Bachelor of Arts in International Relations, TEFL certified
Courses: Conversational English, General English, English for Traveling, Professional English, Academic English
Нет свободных слотов в расписании
I teach: English
Носитель языка
Английский родной язык
Country: Canada/located in Ghana
Teaching Experience: 10+ years
Education: Bachelor of Social Work (BSW), Law Clerk Diploma, TEFL Certificate
Courses: General English, Conversational English, English for Young Learners
I teach: English
Country: Philippines
Teaching Experience: 6+ years
Education: Bachelor degree in Adamson University, TESOL Certificate, TEFL Certificate
Courses: Business English, Conversational English, General English , IELTS and TOEFL preparation, English for Career Development, English for young learners
Нет свободных слотов в расписании
I teach: English
Носитель языка
Английский родной язык
Country:USA
Teaching Experience: 3+ years
Education: TEFL, TESOL, Southwest Tennessee College
Courses: Conversational English, General English, Business English
Нет свободных слотов в расписании
I teach: English
Носитель языка
Английский родной язык
Country:USA
Teaching Experience: 20+ years
Education: TEFL/TESOL Certification from Oxford Seminars, Teaching Certification (USA), Undergraduate Bachelor of Science degree (four-year)
Courses: Conversational English, General English, English for young learners
Нет свободных слотов в расписании
I teach: English
Носитель языка
Английский родной язык
Country: The UK
Teaching Experience: 6+ years
Education: Advanced level 5, TEFL certificate from the TEFL Academy, UK. Currently completing LLB (Bachelor of Laws) with only one module remaining.
Courses: General English, Conversational English, Linguistic Analysis: pronunciation (British and American), Business English.
I teach: English
Носитель языка
Английский родной язык
Country:USA
Teaching Experience: 10+ years
Education: TESOL H790517 is from LinguaEdge in Beverly Hills ,California
Courses: Conversational English, Travel English, IELTS/TOEFL preparation, Business English
I teach: English
Носитель языка
Английский родной язык
Country: South Africa / Located in Eastern Cape
Education: TESOL\TEFL Teacher Training; BELFAST ACADEMY, Graduated with a distinction in English language
Courses: General English, Conversational English , Exam preparation
I teach: English
Носитель языка
Английский родной язык
Country:USA
Teaching Experience: 38+ years
Education: The State University of New York, The College at Old Westbury, Old Westbury, L.I., N.Y.
Courses: Conversational English, General English, IELTS, TOEFL preparation, All Cambridge courses including CAE, Expository Writing, Exam preparation
Нет свободных слотов в расписании
I teach: English
Носитель языка
Английский родной язык
Country: The UK
Teaching Experience: 20+ years
Education: TEFL certificate, TESOL certificate
Courses: Conversational English , General English , IELTS and TOEFL preparation
I teach: English
Country:Serbia
Teaching Experience: 8+ years
Education: M.A. Degree at the Faculty of Philology in Belgrade, the English department; TESOL certificate
Courses: General English, Conversational English
Нет свободных слотов в расписании
I teach: English
Носитель языка
Английский родной язык
Country: The United Kingdom, located in Sweden
Teaching Experience: 25 years
Education: Cambridge England Certificate of Secondary Education and Certificate of Cambridge Proficiency in English (Grade A) — Chesterton Community College
Courses: Business English (including presentations, role plays, telephone English), IELTS, TOEFL, Cambridge exams, Conversational English
I teach: English
Носитель языка
Английский родной язык
Country: Canada, located in France
Teaching Experience: 20 years
Education: TEFL, CELPIP, Certificate in Teaching IELTS Preparation
Courses: Business English, IELTS, TOEFL
I teach: English
Носитель языка
Английский родной язык
Country: Canada
Teaching Experience: 15+ years
Education: MA Social Justice Education; Graduate of PREFER (Peer Recovery Education for Employment and Resilience)
Courses: Business English, Conversational English , General English , English Literature, IELTS, TOEFL, and TOEIC preparation
I teach: English
Носитель языка
Английский родной язык
Country: USA
Teaching Experience: 2 years
Education: Bachelor of Science, TESOL
Courses: General English, Conversational English, English for young learners
Нет свободных слотов в расписании
I teach: English
Носитель языка
Английский родной язык
Country: The United Kingdom/located in Spain
Teaching Experience: 10+ years
Education: a Trinity TESOL English teaching qualification
Courses: General English, Conversational English, English for young learners, IELTS and TOEFL preparation, Cambridge exams, Business English
Нет свободных слотов в расписании
I teach: English
Носитель языка
Английский родной язык
Country: USA
Teaching Experience: 30 years
Education: B.A. in Education, TEFL, IELTS-certified instructor
Courses: Conversational English, Business English (including Legal, Medical English), IELTS, TOEFL
Нет свободных слотов в расписании
I teach: English
Носитель языка
Английский родной язык
Country:USA
Teaching Experience: 4+ years
Education: B.A. Communication Degree, Portland State University, TEYL Certification, TEFL Certification, IELTS Certification
Courses: General English, Conversational English, Business English, IELTS preparation, Pronunciation, Reading Out loud and Reading Comprehension, Grammar, Job Interview Practice
Нет свободных слотов в расписании
I teach: English
Носитель языка
Английский родной язык
Country: USA
Teaching Experience: 10 years
Education: B.A Degree Shelton College, TEFL Certification
Courses: General English, Conversational English, Business English
Нет свободных слотов в расписании
I teach: English
Носитель языка
Английский родной язык
Country:USA
Teaching Experience: 20 years
Education: Florida State University, TEFL Certification
Courses: General English, Conversational English, Business English
Нет свободных слотов в расписании
I teach: English
Носитель языка
Английский родной язык
Country: The UK/located in Russia
Teaching Experience: 5+ years
Education: TEFL diploma (One-to-One; General English; Business English; Teaching Online), Diploma in Forensic Psycho-physiology, Bachelor of Laws
Courses: Business English, Conversational English , General English , IELTS and TOEFL preparation, Cambridge exam preparation
I teach: English
Носитель языка
Английский родной язык
Country: USA, located in Egypt
Teaching Experience: 15 years
Education: TESOL
Courses: English for young learners, General English, Conversational English
Нет свободных слотов в расписании
I teach: English
Носитель языка
Английский родной язык
Country: The UK
Teaching Experience: 3+ years
Education: BA in French, MA in Translation and Professional Language Skills, CELTA
Courses: Business English, Conversational English , General English
Нет свободных слотов в расписании
I teach: English
Носитель языка
Английский родной язык
Country: USA, located in United Kingdom
Teaching Experience: 9+ years
Education: TEFL Certification, CELTA Certification
Courses: General English, Conversational English, TOEFL preparation, Cambridge exam preparation
Нет свободных слотов в расписании
I teach: English
Носитель языка
Английский родной язык
Country:USA
Teaching Experience: 25+ years
Education: Master’s Degree in Teaching English as a Second Language
Courses: Conversational English, General English, Business English, Public Speaking, Academic writing and test preparation.
Нет свободных слотов в расписании
I teach: English
Носитель языка
Английский родной язык
Country: The UK
Teaching Experience: 10+ years
Education: Level 3 NVQ Diploma Specialist Support for Teaching and Learning in Schools, CELTA, BA Hons English Language and Literature, MA (University of London).
Courses: Conversational English , General English , Cambridge exam preparation, Business English, English for young learners, IELTS preparation
Нет свободных слотов в расписании
I teach: English
Носитель языка
Английский родной язык
Country: USA
Teaching Experience: 16+ years
Education: Diploma in Event Management: Institute of Commercial Management — ICM — London; Postgraduate Diploma in Applied Linguistics and ELT.; TEFL; Bachelor’s of Education: Modern Languages — English and Portuguese
Courses: Conversational English, General English, Business English, IELTS and FCE preparation
Нет свободных слотов в расписании
I teach: English
Носитель языка
Английский родной язык
Country: Ireland
Teaching Experience: 17 years
Education: Certificate in Exercise and Health Studies, TESOL certified
Courses: General English, IELTS, FCE, Business English (including Interview Preparation and Presentation Preparation), Conversational English
I teach: English
Носитель языка
Английский родной язык
Country: The United Kingdom
Teaching Experience: 6 years
Education: CELTA, Teaching young learners (International House Lisbon)
Courses: General English, Conversational English, FCE, Hospitality English
Нет свободных слотов в расписании
I teach: English
Носитель языка
Английский родной язык
Country: The United Kingdom
Teaching Experience: 25+ years
Education: BA Honours in French and German, TEFL, CELTA
Courses: Business English, IELTS, English for young learners, General English, Conversational English
Нет свободных слотов в расписании
I teach: English
Носитель языка
Английский родной язык
Country: USA, located in Oman
Teaching Experience: 15+ years
Education: Harvard University, TEFL Certification
Courses: General English, Conversational English, Business English, IELTS and TOEFL.
Нет свободных слотов в расписании
I teach: English
Носитель языка
Английский родной язык
Country:The UK
Teaching Experience: 12+ years
Education: CELTA (Certificate in English Language Teaching to Adults)
Courses: General English, Conversational English, Business English, English for specific purpose
Нет свободных слотов в расписании
I teach: English
Country: Serbia, located in Chile
Teaching Experience: 6+ years
Education: Master of Science (M.Sc.) — Far Eastern Federal University, Russia,
— Bachelor of Science (B.Sc) — Belgrade University, Serbia.
Courses: General English, Conversational English, English for school, English for travels, living, studying, working abroad, etc.
Нет свободных слотов в расписании
I teach: English
Country: Israel, lived in the USA for 19 years
Teaching Experience: 10+ years
Education: Suffolk SCCC in Humanities
Courses: General English, Conversational English, Business English
Нет свободных слотов в расписании
I teach: English
Носитель языка
Английский родной язык
Country: the United Kingdom
Teaching Experience: 30 years
Education: CELTA, Member of the Chartered Institute of Linguists (MCIL) — Russian language
Courses: General English, IELTS, Cambridge exams preparation (KET, PET, FCE, CAE, CPE), Business English, Legal English
Нет свободных слотов в расписании
I teach: English
Country:Turkey, located in Kazakhstan
Teaching Experience: 8+ years
Education: Bachelor’s degree in English Language and Literature & Certificate in Teaching English to Speakers of Other Languages (CELTA), PASS A, Certificate in Teaching (Pedagogical Studies)
Courses: General English, Business English, Conversational English, IELTS & TOEFL exam preparation, Cambridge Exam Preparation, English for high school students
Нет свободных слотов в расписании
I teach: English
Носитель языка
Английский родной язык
Country: Canada, located in Serbia
Teaching Experience: 20 years
Education: TESL, BA in Travel & Tourism
Courses: General English, TOEFL, English for traveling, Conversational English
Нет свободных слотов в расписании
I teach: English
Country: USA, located in Indonesia
Teaching Experience: 11+ years
Education: Master’s degree in Education focusing on Linguistics, CELTA, TESOL
Courses: Business English, General English, Conversational English
Нет свободных слотов в расписании
I teach: English
Носитель языка
Английский родной язык
Country: Australia
Teaching Experience: 19+ years
Education: M.ED (TESOL) — Queensland University of Technology Brisbane
Courses: Conversational English, Aviation English, Interview Preparation
I teach: English
Носитель языка
Английский родной язык
Country: The United Kingdom
Teaching Experience: 6 years
Education: BA (Hons) Translation (French and Russian), TEFL, TEYLT
Courses: Conversational English, IELTS and Cambridge exams, English for teens and children
I teach: English
Country: The United Kingdom, located in the Czech Republic
Teaching Experience: 10 years
Education: TOEFL, BA(Hons) in Slavonic Studies at the University of Nottingham
Courses: IELTS preparation, Business English, General English
I teach: English
Носитель языка
Английский родной язык
Country: USA
Teaching Experience: 10+ years
Education: BA, MA and ABD for a doctorate in Education, TEFL
Courses: Business English (uncluding Medical English, English for Nursing), General English, English for Travel
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I teach: English
Носитель языка
Английский родной язык
Country: USA, located in China
Teaching Experience: 16+ years
Education: BA in English, MEd in Curriculum & Instruction, Educator License (Mississippi), CELTA
Courses: Conversational English, IELTS preparation, General English, Writing
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I teach: English
Носитель языка
Английский родной язык
Country: Australia
Teaching Experience: 8 years
Education: CELTA, BA in Media and Journalism
Courses: Business English (including Medical English, IT), IELTS, Conversational English
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I teach: English
Носитель языка
Английский родной язык
Country: USA
Teaching Experience: 15 years
Education: CELTA
Courses: Business English, Conversational English, IELTS, TOEFL, Cambridge exam preparation (FCE, CAE, CPE)
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I teach: English
Носитель языка
Английский родной язык
Country: The United Kingdom, located in Prague
Teaching Experience: 10 years
Education: Trinity TESOL Certificate
Courses: Business English, IELTS, TOEIC, BULATS, Cambridge exam preparation
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I teach: English
Носитель языка
Английский родной язык
Country: The United Kingdom, located in South Africa
Teaching Experience: 6+ years
Education: Higher Certificate in Early Childhood Development, TEFL Certificate
Courses: General English, Business English, Conversational English, English for young learners
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I teach: English
Носитель языка
Английский родной язык
Country: USA, located in Mexico
Teaching Experience: 19 years
Education: TESOL, B.A. in Tourism Business Management
Courses: English for young learners, Conversational English, General English
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I teach: English
Носитель языка
Английский родной язык
Country:USA
Teaching Experience: 15 years
Education: BA in Linguistics; MA in Language Teaching Specialization
Courses: Business English, General English, IELTS, TOEFL, Cambridge exams, English for Socialising, Interview preparation
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I teach: English
Носитель языка
Английский родной язык
USA
Teaching Experience: 5 years
Education: CELTA certificate
Courses: Conversational English, Business English, English literature classes
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I teach: English
Носитель языка
Английский родной язык
Country: USA, located in Israel
Teaching Experience: 20+ years
Education: CELTA, BA in Social behavioral science
Courses: Business English (including IT, Medical English), IELTS, CPE, Conversational English
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I teach: English
Носитель языка
Английский родной язык
Country: The United Kingdom
Teaching Experience: 9 years
Education: TEFL
Courses: Conversational English, IELTS, TOEFL and Cambridge exams, English for children
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I teach: English
Носитель языка
Английский родной язык
Country: USA
Teaching Experience: 17 years
Education: B.A. in Arts (Emphasis in Anthropology and Spanish Language and Literature), TESL Diploma from Humber College (Canada)
Courses: General English, Conversational English, Business English
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