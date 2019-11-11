Поздравляем!
Вы успешно подписаны на рассылку полезных статей и новостей.

Репетиторы английского языка для детей от 6 лет и взрослых

Запишитесь на
вводный урок

    Русскоязычные репетиторы по английскому

    Юрий М

    Преподаю: английский

    Россия

    Стаж преподавания: 10 лет

    Образование: Кадидат педагогических наук (РУДН, теория и методика преподавания иностранного языка) Диплом преподаватель высшей школы (РГУП) Certificate in teaching English to speakers of other languages (CELTA) CPE (Certificate of Proficiency in English) The Test of Legal English Skills Advanced (TOLES)

    Преподаю курсы: Разговорный английский, подготовка к международным сертификатам (IELTS General/IELTS Academic/CAE/CPE), подготовка к ОГЭ/ЕГЭ, бизнес-английский (BEC), юридический английский (TOLES)/


    Записаться на курс Подробнее
    Мария Г.

    Преподаю: английский

    Беларусь

    Стаж преподавания: 4 года

    Образование: Диплом об окончании ВУЗа «Витебский Государственный университет им. П.М.МАшерова». Специальность: Филолог. Преподаватель иностранных языков (английского и французского) и английской литературы. Переводчик. Диплом об окончании магистратуры «Витебский Государственный университет им. П.М.МАшерова». Специальность: Теория и методика преподавания иностранных языков (по областям и уровням образования).

    Преподаю курсы: Разговорный английский, деловой английский язык, английский для дошкольников и школьников, английский для взрослых. Помощь при подготовке к олимпиадам, к тестовым заданиям и контрольным работам.


    Записаться на курс Подробнее
    Ольга Т

    Преподаю: английский

    Грузия

    Стаж преподавания: 16

    Образование: Диплом о высшем филологическом образовании -ГГИИЯ

    Преподаю курсы: Английский для школьников, разговорный английский.


    Записаться на курс Подробнее
    Кристине М

    Преподаю: английский

    Россия

    Стаж преподавания: 16

    Образование: Ереванский государственный лингвистический университет им. В. Брюсова, специальность преподаватель английского и испанского языков TESOL — Advanced Program for Teaching English Online

    Преподаю курсы: Общий английский A1-C1, Деловой английский, Английский для путешествий, Английский для дошкольников, Английский для школьников, Программа чтения для детей, Правильное произношение, Разговорный английский


    Записаться на курс Подробнее
    Яна Л.

    Преподаю: английский

    Беларусь

    Стаж преподавания: 3 года

    Образование: Педагогическое образование: ВГУ им. П.М.Машерова (Учитель английского языка) Лингвистическое образование: Минский Государственный Лингвистический Университет Курсы о преподавании по методике В.Н.Мещеряковой

    Преподаю курсы: Английский для начинающих с 0 Английский для школьников Разговорный английский


    Записаться на курс Подробнее
    Дарья К.

    Преподаю: английский

    Россия

    Стаж преподавания: 4 года

    Образование: Высшее лингвистическое образование. Сертификат о прохождении педагогической практики.

    Преподаю курсы: Разговорный английский, английский для школьников, английский для взрослых, английский для дошкольников, подготовка к ОГЭ.


    Записаться на курс Подробнее
    Милена

    Преподаю: английский

    Армения

    Стаж преподавания: 3

    Образование: Диплом о высшем лингвистическом образовании

    Преподаю курсы: Английский для начинающих с нуля, Разговорный английский, Английский для детей , Английский для школьников , Английский для путешествий


    Записаться на курс Подробнее
    Диана М.

    Преподаю: английский

    Украина

    Стаж преподавания: 5 лет

    Образование: Диплом о высшем филологическом и педагогическом образовании — Одесский национальный университет имени И. И. Мечникова

    Преподаю курсы: Английский для школьников, французский для школьников


    Записаться на курс Подробнее
    Элина М.

    Преподаю: английский

    Россия

    Стаж преподавания: 4 года

    Образование: Диплом о высшем образовании — Girne American Univercity IELTS Academic — 7.5

    Преподаю курсы: Разговорный английский, английский для дошкольников и школьников, IELTS, TOEFL, биология на английском, химия на английском


    Записаться на курс Подробнее
    Елизавета З.

    Преподаю: английский

    Россия

    Стаж преподавания: 3 года

    Образование: Диплом о высшем лингвистическом образовании г. Нижнего Новгорода Н.А. Добролюбова

    Преподаю курсы: Разговорный английский, английский для школьников и взрослых, подготовка к ОГЭ и ЕГЭ, помощь с домашним заданием


    Записаться на курс Подробнее
    Маргарита О.

    Преподаю: английский

    Россия

    Стаж преподавания: 14 лет

    Образование: Диплом РГПУ им. Герцена » преподаватель английского языка в общеобразовательных учреждениях»

    Преподаю курсы: Разговорный английский, подготовка к ОГЭ,ЕГЭ, обучение грамматике, подготовка к ВПР


    Записаться на курс Подробнее
    Елизавета С.

    Преподаю: английский

    Россия

    Стаж преподавания: 2,5 года

    Образование: Получаю высшее педагогическое образование с двумя профилями направления: английский язык, китайский язык (БФУ им. И. Канта)

    Преподаю курсы: Разговорный английский, английский для школьников, английский для взрослых, базовый английский, английский для работы и путешествий, английская грамматика


    Записаться на курс Подробнее
    Алена Г.

    Преподаю: английский

    Украина

    Стаж преподавания: 4 года

    Образование: Диплом о высшем образовании ДонНУ, Факультет иностранных языков, специальность: «Зарубежная филология» (английский язык и литература)

    Преподаю курсы: Английский для школьников, базовый английский, разговорный английский, английский для путешествий.


    Записаться на курс Подробнее
    Алина В.

    Преподаю: английский

    Россия

    Стаж преподавания: 1,5 года

    Образование: -Диплом о высшем экономическом образовании по специальности «Менеджмент организации». -Диплом о профессиональной переподготовке по специальности «Переводчик английского языка в сфере профессиональной коммуникации».

    Преподаю курсы: -Английский для детей, -Английский для школьников, -Английский для собеседований, -Общий Английский, -Английский для путешествий, -Разговорный Английский, -Английская грамматика. Также помощь с выполнением домашних заданий и подготовкой к контрольным или тестам по Английскому.


    Записаться на курс Подробнее
    Лусине К.

    Преподаю: английский

    Armenia

    Стаж преподавания: 3 years

    Образование: Yerevan State University. Bachelor’s degree. Cross Cultural Communication. I am a third-year student.

    Преподаю курсы: английский для детей, разговорный английский


    Записаться на курс Подробнее
    Вардуи М

    Преподаю: английский

    Россия

    Стаж преподавания: 3 года

    Образование: Окончила 7 курсов английского языка получила диплом. Учусь в МГУ имени Ломоносова.

    Преподаю курсы: Английский для школьников, Разговорный английский.


    Записаться на курс Подробнее
    Александра А.

    Преподаю: английский

    Россия

    Стаж преподавания: 3 года

    Образование: Обучение НГПУ им К. Минина по специальности «Преподавание иностранных языков» (китайский и английский языки), обучение в ВУЗе КНР, стажировки заграницей

    Преподаю курсы: Английский для школьников, разговорный английский, английский для взрослых


    Записаться на курс Подробнее
    Диана К

    Преподаю: английский

    Россия

    Стаж преподавания: Более 5 лет

    Образование: Постоянное опережение школьной программы (всегда оценка 5), многократные победы в олимпиадах (1-2 места), успешная сдача зачетов и экзаменов (оценка 5), участие в конференциях, сдача ЕГЭ на 90 баллов.

    Преподаю курсы: Разговорный английский, английский для школьников и взрослых, желающих начать изучать язык, либо находящихся на начальных этапах изучения. Подготовка к экзаменам ОГЭ и ЕГЭ, к олимпиадам.


    Записаться на курс Подробнее
    Диана М.

    Преподаю: английский

    Россия

    Стаж преподавания: 3 года

    Образование: Казанский Федеральный (Приволжский) Университет, специальность «Филология: зарубежная филология испанский язык и литература/переводоведение»

    Преподаю курсы: Общий английский, разговорный английский, подготовка к ОГЭ/ЕГЭ, английский для школьников


    Записаться на курс Подробнее
    Ксения М.

    Преподаю: английский

    Россия

    Стаж преподавания: 7 лет

    Образование: Диплом о высшем педагогическом образовании, направление: английский и французский языки Сертификат о профессиональной переподготовке: русский язык, как иностранный

    Преподаю курсы: Разговорный английский, английский для школьников и взрослых


    Записаться на курс Подробнее
    Акмарал Б.

    Преподаю: английский

    Казахстан

    Стаж преподавания: 3 года

    Образование:  Сертификат IELTS Academic 6,5. Сертификат о получение уровня Advanced.

    Преподаю курсы: Разговорный английский, английский для школьников, бизнес-английский, подготовка к IELTS.


    Записаться на курс Подробнее
    Анастасия М.

    Преподаю: английский

    Узбекистан

    Стаж преподавания: 3 года

    Образование: Сертификат IELTS (score 7), Диплом о среднем-специальном образовании (филолог зарубежной литературы).

    Преподаю курсы: разговорный английский, общий английский, подготовка к IELTS, английский для детей.


    Записаться на курс Подробнее
    Татьяна Т.

    Преподаю: английский

    Россия

    Стаж преподавания: 11 лет

    Образование: Диплом о высшем лингвистическом образовании ЮУрГУ

    Преподаю курсы: Разговорный английский, английский для школьников, подготовка к IELTS


    Записаться на курс Подробнее
    Людмила Ч.

    Преподаю: английский

    Россия

    Стаж преподавания: 8 лет

    Образование: МГУс (Психолог), и ВгГИ (Проф. переподготовка. Факультет переподготовки педагогов. Преподаватель иностранного языка.)

    Преподаю курсы: Английский для школьников, английский для повышения успеваемости, английский для взрослых начинающих, английский для себя, английский для путешествий


    Записаться на курс Подробнее
    Владислава Н.

    Преподаю: английский

    Беларусь

    Стаж преподавания: 3 года

    Образование: Диплом об окончании ВУЗа «ВГУ имени П.М. Машерова» Специальность: переводчик, лингвист, преподаватель английского языка и литературы, преподаватель второго иностранного языка (французский)

    Преподаю курсы: Разговорный английский, английский для школьников, бизнес-английский


    Записаться на курс Подробнее
    Амина Х.

    Преподаю: английский

    Украина

    Стаж преподавания: 3

    Образование: Диплом об окончании бакалавриата, институт им. Даля, факультет «Перевод и переводоведение».

    Преподаю курсы: Английский для дошкольников и школьников, английский для начинающих, английский для детей, английский для взрослых, разговорный английский.


    Записаться на курс Подробнее
    Анна У.

    Преподаю: английский

    Казахстан

    Стаж преподавания: 15 лет

    Образование: Диплом о высшем образовании — Педагогический Государственный Павлодарский Институт, диплом степени магистра- Восточный- Средиземноморский Университет, Северный Кипр, город Фамагуст, в настоящее время учусь в Московском Институте психоанализа (магистратура),сертификат IELTS 8.5

    Преподаю курсы: Разговорный английский, подготовка к IELTS, английский для детей и школьников, английский для взрослых


    Записаться на курс Подробнее
    Мария Э.

    Преподаю: английский

    Россия

    Стаж преподавания: 3 года

    Образование: Диплом об окончании средней школы в Великобритании сертификат IELTS

    Преподаю курсы: Разговорный английский, Бизнес Английский, подготовка к государственным экзаменам, подготовка к экзаменам IELTS/CATS, дошкольный английский, улучшение уровня языка


    Записаться на курс Подробнее
    Мадина Б.

    Преподаю: английский

    Турция

    Стаж преподавания: 10лет

    Образование: Диплом Казахского Национального Университета им. Аль-Фараби

    Преподаю курсы: Разговорный английский, бизнес-английский, английский для школьников


    Записаться на курс Подробнее
    Зине

    Преподаю: английский

    Россия

    Стаж преподавания: 20 лет

    Образование: диплом об окончании Ереванского университета имени «Анания Ширакаци», факультет «Романо- Германской филологии». Сертификат об прохождении авторской программы Валерии Мещериковой.

    Преподаю курсы: Разговорный английский, английский для детей от 5 до 15лет, подготовка к ОГЭ, ЕГЭ.


    Записаться на курс Подробнее
    Анна Г.

    Преподаю: английский

    Россия

    Стаж преподавания: 5 лет

    Образование: Диплом о высшем лингвистическом образовании.

    Преподаю курсы: Английский для дошкольников, Английский до школьников, разговорный Английский, Английский для путешествий.


    Записаться на курс Подробнее
    Анастасия П.

    Преподаю: английский

    Россия

    Стаж преподавания: 12 лет

    Образование: Диплом о высшем педагогическом образовании, «Томский государственный педагогический университет»

    Преподаю курсы: Английский для школьников


    Записаться на курс Подробнее
    Анна А.

    Преподаю: английский

    Беларусь

    Стаж преподавания: 5 лет

    Образование: Диплом о высшем лингвистическом образовании — Минский Государственный Лингвистический Университет (МГЛУ)

    Преподаю курсы: Английский для школьников, разговорный английский.


    Записаться на курс Подробнее
    Юлия Л.

    Преподаю: английский

    Беларусь

    Стаж преподавания: 10 лет

    Образование: Диплом о высшем образовании — МГЛУ (Минский Государственный Лингвистический Университет). Свидетельство о повышении квалификации учителей английского языка. Сертификат о прохождении централизованного тестирования по английскому языку 2022 г.

    Преподаю курсы: Английский для дошкольников, для начинающих, школьников, студентов, взрослых


    Записаться на курс Подробнее
    Lusine

    Преподаю: английский

    Россия

    Стаж преподавания: 5

    Образование: Диплом о высшем лингвистическом образовании-ШГУ по им. М. Налбандяна

    Преподаю курсы: Разговорный английский, английский для детей


    Записаться на курс Подробнее
    Наталья З.

    Преподаю: английский

    Украина

    Стаж преподавания: 10 лет

    Образование: Диплом магистр филологии «Английский, немецкий языки и литературы, переводчик»

    Преподаю курсы: Курсы «General English», «Технический английский», «Английский для бизнесса и предпринимательства».


    Записаться на курс Подробнее
    Julius

    Преподаю: английский

    USA

    Стаж преподавания: 7+ years

    Образование: I have a lot of degrees and certificates from TEFL, TESOL, and every other language certificate to my new one in medicine and hopefully, in the next 3-4 months I will get a degree in history. Yeah, I am awesome 😀

    Преподаю курсы: From free talk to medicine, electronics, and history, you want to learn fast, you want to learn every detail, or you want to understand why is something happening, you want to learn about Shakespeare here I am and guess what I can be your teacher. 😀


    Записаться на курс Подробнее
    Svetozar

    Преподаю: английский

    Serbia

    Стаж преподавания: 7+ years

    Образование: TEFL certificate

    Преподаю курсы: Very patient with children, Beginner friendly, Teaching all levels, Free talk, IELTS preparation, Business English


    Записаться на курс Подробнее
    Наталья Н.

    Преподаю: английский

    Ukraine

    Стаж преподавания: 20

    Образование: Kharkiv state pedagogical University/teacher of English language and Russian FL LC SunRise Inside course after British Council /TEFL

    Преподаю курсы: General English, English for IT, Corporative courses, English for work and traveling, English Grammar course, Speaking club


    Записаться на курс Подробнее
    Дарья М.

    Преподаю: английский

    Беларусь

    Стаж преподавания: 5 лет

    Образование: Диплом о высшем филологическом образовании в ГрГУ им. Янки Купалы

    Преподаю курсы: General course, разговорный английский


    Записаться на курс Подробнее
    Наталья К.

    Преподаю: английский

    Россия

    Стаж преподавания: 12 лет

    Образование: Диплом о высшем лингвистическом образовании — АлтГУ; Сертификат TEFOL & TESOL

    Преподаю курсы: Общий английский. Разговорный английский. Интенсивный курс. Подготовка к интервью. Английский для путешествий. Бизнес-курс. Английский язык с отраслевой спецификой.


    Записаться на курс Подробнее
    Арина Э.

    Преподаю: английский

    Россия

    Стаж преподавания: 9 лет

    Образование: Диплом о высшем образовании МПГУ, факультет английской филологии, квалификация — учитель английского языка.

    Преподаю курсы: Английский для школьников и дошкольников, разговорный английский.


    Записаться на курс Подробнее
    Марина П.

    Преподаю: английский

    Россия

    Стаж преподавания: 5 лет

    Образование: Диплом о высшем педагогическом образовании (английский и французский языки).

    Преподаю курсы: Разговорный английский, английский для путешествий, курс для школьников, подготовка к ВПР.


    Записаться на курс Подробнее
    Дарья С.

    Преподаю: английский

    Россия

    Стаж преподавания: 6 лет

    Образование: Диплом о высшем образовании по спецаильности перевод-переводоведение

    Преподаю курсы: Английский для школьников, разговорный английский, английский для путешествий


    Записаться на курс Подробнее
    Татьяна Ч.

    Преподаю: английский

    Россия

    Стаж преподавания: 4

    Образование: Диплом о высшем образовании: Иркутский Государственный Университет

    Преподаю курсы: Разговорный английский, английский для детей и взрослых, повышение уровня.


    Записаться на курс Подробнее
    Мария В.

    Преподаю: английский

    Россия

    Стаж преподавания: 6 лет

    Образование: Диплом специалиста международных отношений НГЛУ им Н.А.Добролюбова

    Преподаю курсы: Английский для дошкольников, Английский для школьников , Подготовка к ОГЭ


    Записаться на курс Подробнее
    Седа К.

    Преподаю: английский

    Армения

    Стаж преподавания: 3 года

    Образование: Диплом о высшем лингвистическом образовании

    Преподаю курсы: Разговорный английский, бизнес английский, английский для школьников, IT английский


    Записаться на курс Подробнее
    Екатерина Б.

    Преподаю: английский

    Россия

    Стаж преподавания: 5 лет

    Образование: Диплом о высшем лингвистическом образовании — Пятигорский государственный университет

    Преподаю курсы: Разговорный английский, английский для школьников, английский для дошкольников, английский для путешествий, подготовка к экзаменам ОГЭ/ЕГЭ


    Записаться на курс Подробнее
    Анна Н.

    Преподаю: английский

    Россия

    Стаж преподавания: 3 года

    Образование: TEFL

    Преподаю курсы: Разговорный английский, английский для детей, Бизнес-английский, подготовка к международным экзаменам


    Записаться на курс Подробнее
    Тимур И.

    Преподаю: английский

    Россия

    Стаж преподавания: Более двадцати лет

    Образование: Степень магистра английского языка и лингвистики МПГУ

    Преподаю курсы: — Ежедневный английский (базовый и продвинутый); — Английский для детей; — Английский для школьников; — Деловой английский (базовый и продвинутый); — Разговорный английский; — Чтение и произношение; — Фонетика — Подготовка к экзаменам (IELTS, TOEFL)


    Записаться на курс Подробнее
    Анна Н.

    Преподаю: английский

    Россия

    Стаж преподавания: 11

    Образование: Диплом о высшем лингвистическом образовании ИГЛУ 2001 Диплом о переквалификации «раннее обучение» МИМП 2018

    Преподаю курсы: Английский для школьников, английский для детей


    Записаться на курс Подробнее
    Константин С.

    Преподаю: английский

    Россия

    Стаж преподавания: 6

    Образование: Диплом о высшем лингвистическом образовании КНЛУ и диплом по международной экономике КНТЭУ

    Преподаю курсы: Разговорный английский, Английский для школьников, Менеджмент , Маркетинг, Общий английский, Грамматика, Английский для путешествий


    Записаться на курс Подробнее
    Наталья К.

    Преподаю: английский

    South Africa

    Стаж преподавания: 2.5 years

    Образование: Tomsk state Pedagogical University, Arizona State University TESOL

    Преподаю курсы: English for kids Conversational English, General English, Business English, English for work and traveling. The most important — I can help to pass an interview when you applying for a job


    Записаться на курс Подробнее
    Любовь К.

    Преподаю: английский

    Таиланд

    Стаж преподавания: 3 года

    Образование: Диплом о высшем лингвистическом образовании МГЛУ

    Преподаю курсы: Разговорный английский, английский для школьников, английский для взрослых, подготовка к экзаменам (ОГЭ, ЕГЭ, IELTS)


    Записаться на курс Подробнее
    Анна Ф.

    Преподаю: английский

    Армения

    Стаж преподавания: 5 лет

    Образование: Диплом о высшем образовании РГУТиС

    Преподаю курсы: Разговорный Английский, Английский для школьников, Выучить основы языка, Улучшить имеющиеся знания и т.д.


    Записаться на курс Подробнее
    Виктория К.

    Преподаю: английский

    Страна: Россия

    Стаж преподавания: 3 года

    Образование: Куры английского языка программы «Oxford Quality» (с 2018 по 2020 год)

    Преподаю курсы: Английский для школьников, английский для начинающих


    Записаться на курс Подробнее
    Елена Н.

    Преподаю: английский

    Армения

    Стаж преподавания: 7лет

    Образование: Государственное Педагогический Университет Иностранных языков Степень магистра Психологии

    Преподаю курсы: Разговорный Английский. Английский для школьников,Изучение грамматики, Английский для детей.


    Записаться на курс Подробнее
    Кристина О.

    Преподаю: английский

    Россия

    Стаж преподавания: 10 лет

    Образование: Диплом бакалавра по направлению педагогическое образование, английский язык. РГЭУ «РИНХ» г. Ростов-на-дону

    Преподаю курсы: Английский для школьников, английский для взрослых уровня А1-В1, разговорный английский


    Записаться на курс Подробнее
    Elena S

    Преподаю: английский

    United States

    Стаж преподавания: 4 years

    Образование: TEFL Certificate B.S. in Communication

    Преподаю курсы: English for High School, English for business, English for beginners, English for becoming a citizen of an English speaking country, English for children.


    Записаться на курс Подробнее
    Марина П.

    Преподаю: английский

    Россия

    Стаж преподавания: 6 лет

    Образование: Сертификат Business Benchmark English Course, Deutsch ( Abendkurs, Kursstufe C1.2), Freiburg.

    Преподаю курсы: Разговорный английский и немецкий, английский и немецкий для школьников, английский( медицина)


    Записаться на курс Подробнее
    Александра З

    Преподаю: английский

    Россия

    Стаж преподавания: 3 года

    Образование: EF SET Certificate

    Преподаю курсы: Разговорный английский, Английский для начинающих, Английский для школьников


    Записаться на курс Подробнее
    Елена З

    Преподаю: английский

    Россия

    Стаж преподавания: 28 лет

    Образование: Диплом об окончании УПИ им А.С Пушкина, сертификат TKT,CiSELT Advanced

    Преподаю курсы: Английский для начинающих, разговорный английский, английская грамматика


    Записаться на курс Подробнее
    Дарья З

    Преподаю: английский

    Россия

    Стаж преподавания: 5 лет

    Образование: TKT Certificates modules 1,2,3.

    Преподаю курсы: Преподаю английский для детей и подростков, начинающих взрослых. Готовлю к кембриджским экзаменам для детей: Starters, Movers, Flyers, KET for Schools.


    Записаться на курс Подробнее
    Александра Д.

    Преподаю: английский

    Россия

    Стаж преподавания: 6 лет

    Образование: Диплом о высшем лингвистическом образовании — ДонНУ факультет иностранных языков

    Преподаю курсы: Разговорный английский, общий английский, английский для школьников, подготовка к FCE, ЕГЭ.


    Записаться на курс Подробнее
    Оксана П

    Преподаю: английский

    Беларусь

    Стаж преподавания: 8 лет

    Образование: Белорусский государственный университет, современный иностранный язык (английский)

    Преподаю курсы: Разговорный английский, грамматику, помощь с домашними заданиями, английский для путешествий.


    Записаться на курс Подробнее
    Светлана Е

    Преподаю: английский

    Украина

    Стаж преподавания: более 30 лет

    Образование: Харьковский Национальный Университет, отделение Английской филологии

    Преподаю курсы: Английский для дошкольников, Общий курс Английского, Помощь в школьной программе, Разговорный Английский


    Записаться на курс Подробнее
    Диана И

    Преподаю: английский

    Россия

    Стаж преподавания: более 4 лет

    Образование: Диплом о высшем педагогическом образовании. Бакалавр в МарГУ.

    Преподаю курсы: Общий английский для школьников, Английский для начинающих, Разговорный Английский, Английский для подготовки к школе


    Записаться на курс Подробнее
    Оксана Я.

    Преподаю: английский

    Россия

    Стаж преподавания: 3+

    Образование: Башкирский Государственный университет (учитель английского языка)

    Преподаю курсы: Английский для школьников


    Записаться на курс Подробнее
    Наталия Н

    Преподаю: английский

    Россия

    Стаж преподавания: 4

    Образование: Эффективные практики и методики преподавания английского языка, Фоксфорд; Методические аспекты преподавания английского языка по стандартам ФГОС, Фоксфорд; Звездный английский для детей; Подготовка к ЕГЭ, Trendy English, Благодарственное письмо, Фестиваль иностранных языков, г. Москва, Благодарственное письмо за участие в разработке и проведении курса «Зарядка на английском», Abacus Kids

    Преподаю курсы: Разговорный английский, английский для начинающих, английский для дошкольников, английский для школьников


    Записаться на курс Подробнее
    Полина K

    Преподаю: английский

    Россия

    Стаж преподавания: более 3 лет

    Образование: Диплом бакалавра лингводидактики и перевода (СПБПУ им. Петра Великого, 2020 год)

    Преподаю курсы: Общий Английский, Углубленная грамматика, IELTS Academic, Разговорный Английский, Английский для сочинений


    Записаться на курс Подробнее
    Екатерина C

    Преподаю: английский

    Украина

    Стаж преподавания: более 7 лет

    Образование: Диплом о высшем филологическом образовании (степень бакалавра) Диплом о высшем филологическом образовании (степень магистра)

    Преподаю курсы: Разговорный английский, Английский для школьников, Британский английский


    Записаться на курс Подробнее
    Сергей Ф

    Преподаю: английский

    Россия

    Стаж преподавания: 5 лет

    Образование: Диплом о высшем филологическом образовании ФГБОУ «Череповецкий государственной университет»

    Преподаю курсы: Английский язык для дошкольников и младших школьников, помощь в подготовке домашнего задания, развитие навыков разговорной речи.


    Записаться на курс Подробнее
    Валентина Л

    Преподаю: английский

    Россия

    Стаж преподавания: 20

    Образование: -Имею высшее филологическое и педагогическое образование (НГПУ) — Педагогическое образование ( НПК №2 диплом с отличием) — Уровень владения языком С2 (имеется сертификат)

    Преподаю курсы: *Английский для школьников *Английский с нуля для детей и взрослых *Помощь в выполнении домашних заданий *Школьная программа и восполнение пробелов *Общий английский


    Записаться на курс Подробнее
    Александр Ч

    Преподаю: английский

    Russia

    Стаж преподавания: 20 лет

    Образование: Диплом о высшем лингвистическом образовании ИГЛУ, 2004

    Преподаю курсы: Разговорный английский, английский для школьников, подготовка к экзаменам по английскому, грамматика английского


    Записаться на курс Подробнее
    Юлия С

    Преподаю: английский

    Украина

    Стаж преподавания: 4 года

    Образование: Диплом о высшем филологическом образовании (УАН, г.Днепр) Бакалавр английской филологии Курсы повышения квалификации по темам: преподавание онлайн, преподавание взрослым, подготовка к экзаменам ЗНО, ЄВІ, ЕГЭ. Стажировки в языковых школах.

    Преподаю курсы: Общий английский Английский с упором на разговор Подготовка к ЗНО/ЄВІ (ЕГЭ)


    Записаться на курс Подробнее
    Ирина Т

    Преподаю: английский

    Украина

    Стаж преподавания: более 20 лет

    Образование: — диплом о высшем педагогическом образовании; — диплом о высшем образовании преподавателя английского языка; — сертификаты: уровня В2 и С1

    Преподаю курсы: Общий курс, Разговорный, Подготовка к контрольным работам , олимпиадам, тестам и экзаменам.


    Записаться на курс Подробнее
    Арина Б.

    Преподаю: английский

    Россия

    Стаж преподавания: 7 лет

    Образование: Диплом о высшем лингвистическом образовании НГТУ Обучение английскому языку в Лондонском Университете Королевы Марии Фонетический курс, пройденный в Шотландии Опыт работы в качестве переводчика на иностранных встречах Проведение бизнес-встреч для иностранцев Результат ЕГЭ по английскому — 100 баллов

    Преподаю курсы: Разговорный английский Литературный английский Фонетика Английский для дошкольников и школьников Туристический английский


    Записаться на курс Подробнее
    Владислав М.

    Преподаю: английский

    Беларусь

    Стаж преподавания: 4 года

    Образование: Диплом о высшем образовании- МГЛУ

    Преподаю курсы: Разговорный английский,бизнес английский,английский для школьников и взрослых,подготовка к международным экзаменам,подготовка к ЕГЭ/ОГЭ


    Записаться на курс Подробнее
    Ирина A.

    Преподаю: английский

    Турция

    Стаж преподавания: 20 лет

    Образование: ВКГУ Восточный Казахстанский Государственный Университет профессия: Технический переводчик\ преподаватель английского языка TESOL American TESOL Institute Преподаватель английского языка как иностранного

    Преподаю курсы: Разговорный английский, Бизнес курс, Для сферы IT, Подготовка к ОГЭ


    Записаться на курс Подробнее
    Нармин А

    Преподаю: английский

    Азербайджан

    Стаж преподавания: 5 лет

    Образование: диплом о высшем лингвистическом образовании СурГу.

    Преподаю курсы: General English


    Записаться на курс Подробнее
    Дарья П.

    Преподаю: английский

    Россия

    Стаж преподавания: 14

    Образование: Диплом о высшем лингвистическом образовании- ТвГУ ИЯ МК лингвист-преподаватель Сертификат ТКТ Module 1 — Band 3 Вебинары издательства Титул Курсы повышения квалификации ТОИУУ

    Преподаю курсы: Английский для школьников,разговорный английский, подготовка к экзаменам ОГЭ и ЕГЭ


    Записаться на курс Подробнее
    Мария Б.

    Преподаю: английский, немецкий

    Kazakhstan

    Стаж преподавания: 6 лет

    Образование: 1999 – 2003 Aktobe State University named after K. Zhubanov Foreign Languages Faculty (full-time student) Specialty: Foreign Languages Teacher

    2006– 2009 Aktobe Private University “Dunie” Specialty: Interpreter/Translator.

    2007 Sprachdiplom – German Language Diploma

    Преподаю курсы: Spoken English, German. Foreign languages for schoolchildren and adults.


    Записаться на курс Подробнее
    Светлана Т.

    Преподаю: английский, немецкий

    Россия

    Стаж преподавания: 8 лет

    Образование: Южно-Уральский Государственный университет; теория и практика иностранного языка Deutsches Sprachdiplom

    Преподаю курсы: Разговорный немецкий и английский ; немецкий и английский для детей и подростков; английский и немецкий для путешествий


    Записаться на курс Подробнее
    Тимур Л

    Преподаю: английский, немецкий

    Украина

    Стаж преподавания: Более 17 лет

    Образование: Диплом: специалист по филологии (переводчик английского и немецкого языков) Кременчугский государственный политехнический университет

    Преподаю курсы: Разговорный английский, Грамматика, Общий, базовый и специализированный английский, Общий и базовый немецкий, Корпоративное обучение английскому языку


    Записаться на курс Подробнее
    Вадим

    Преподаю: английский

    Россия

    Стаж преподавания: 25+ лет

    Образование:   Лингвистический университет г.Н.Новгород, переводческий факультет, Кэмбриджский сертификат ТКТ
    Преподаю курсы: Разговорный английский, Базовый английский, Бизнес-английский


    Записаться на курс Подробнее
    Анна М

    Преподаю: английский

    Украина

    Стаж преподавания: 4+ лет

    Образование: Диплом бакалавра по специальности «Лингвистика» Донецкого Национального университета

    Преподаю курсы: Базовый английский, Английский для школьников, Бизнес-английский, Английский для путешествий, Английский для дошкольников (подготовка к школе)


    Записаться на курс Подробнее
    Анна Л

    Преподаю: английский

    Россия

    Стаж преподавания: 2+ лет

    Образование:  Диплом МГПУ (Московского Государственного Педагогического Университета)

    Преподаю курсы: Английский для детей и школьников, Базовый английский, Разговорный английский


    Записаться на курс Подробнее
    Ирина С

    Преподаю: английский

    Россия

    Стаж преподавания: 12+ лет

    Образование: Диплом ВГУ П.М.Машерова

    Преподаю курсы: Базовый английский, Разговорный английский, Английский для путешествий, Английский для школьников (ЦТ, ЕГЭ), Подготовка к IELTS


    Записаться на курс Подробнее
    Владислава Л

    Преподаю: английский

    Россия

    Стаж преподавания: 5+ лет

    Образование:  Ielts, University Diploma

    Преподаю курсы: Разговорный английский, Базовый английский, Бизнес-английский


    Записаться на курс Подробнее
    Ирина К

    Преподаю: английский

    Россия

    Стаж преподавания: 10+ лет

    Образование: Диплом ВГПУ, Сертификат LCCI (level C1)

    Преподаю курсы: Базовый английский, Разговорный английский, Английский для детей и школьников (ВПР, ОГЭ, ЕГЭ), Английский для путешествий, Подготовка к международному экзамену


    Записаться на курс Подробнее
    Алена П

    Преподаю: английский

    Россия

    Стаж преподавания: 6+ лет

    Образование:  Диплом Санкт-Петербургского Государственного Экономического Университета

    Преподаю курсы: Базовый английский, Бизнес-английский, Разговорный английский, Английский для детей и школьников, Подготовка к ОГЭ/ЕГЭ, Подготовка к TOEFL и IELTS, Технический английский


    Записаться на курс Подробнее
    Елена Ш

    Преподаю: английский

    Россия

    Стаж преподавания: 9+ лет

    Образование:  Диплом НИУ СГУ им. Чернышевского 2008-2013 — филолог, преподаватель английского языка; Диплом НИУ СГУ им. Чернышевского — переводчик в сфере профессиональной коммуникации; Сертификат FCE 2019 год — Grade A ( level С1)

    Преподаю курсы: Базовый английский, Бизнес-английский, Разговорный английский, Английский для школьников, Cambridge exams (YLE, KET/KEY for Schools, PET/PET for Schools, FCE)


    Записаться на курс Подробнее
    Марина Ш

    Преподаю: английский

    Россия

    Стаж преподавания: 6+ лет

    Образование: Диплом Воронежского Государственного Университета, специальность лингвистика

    Преподаю курсы: Базовый английский, Разговорный английский, Английский с нуля, Английский для школьников и студентов, Английский для путешествий, IT английский


    Записаться на курс Подробнее
    Анна З

    Преподаю: английский

    Испания

    Стаж преподавания: 17+ лет

    Образование: Диплом Киевского национального лингвистического университета; UniversidaddeMalaga. Доктор филологических наук; Официальная языковая школа в Испании (2020):английский (уровень С1), испанский (уровень С1)

    Преподаю курсы: Базовый английский, Разговорный английский, Английский для школьников, Бизнес-английский, Подготовка к международным экзаменам по английскому языку.


    Записаться на курс Подробнее
    Анастасия Я

    Преподаю: английский

    Греция

    Стаж преподавания: 20+ лет

    Образование:  Диплом Университета Флориды в 2008 году по специальности английский\немецкий языки, Сертификаты TEFL \ TESOL \ IELTS

    Преподаю курсы: Базовый английский, Разговорный английский, Английский для путешествий, Бизнес-английский, Английский для детей и школьников, Подготовка к IELTS и TOEFL


    Записаться на курс Подробнее
    Анна Т

    Преподаю: английский

    Беларусь

    Стаж преподавания: 13+ лет

    Образование: Диплом о высшем образовании Гомельского Государственного Университета им. Ф Скорины

    Преподаю курсы: Разговорный английский, Базовый английский, Английский для школьников, Бизнес-английский, Английский для путешествий, Английский для дошкольников (подготовка к школе)


    Записаться на курс Подробнее
    Мария Л

    Преподаю: английский

    Россия

    Стаж преподавания: 4+ лет

    Образование: Диплом бакалавра факультета иностранных языков Донецкого национального университета по специальности «Лингвистика. Английский и немецкий языки»

    Преподаю курсы: Общий английский, Разговорный английский, Английский для детей и школьников, Подготовка к ОГЭ, ЕГЭ, ДПА, ЗНО


    Записаться на курс Подробнее
    Лилия Р

    Преподаю: английский

    Россия

    Стаж преподавания: 4+ лет

    Образование:  Диплом Башкирского государственного педагогического университета имени М.Акмуллы

    Преподаю курсы: Английский для детей и школьников, Базовый английский, Разговорный английский


    Записаться на курс Подробнее
    Наталья О

    Преподаю: английский

    Россия

    Стаж преподавания: 12+ лет

    Образование: Sochi State University 2010; Teaching training programme at Wakefield college, Wakefield, West Yorkshire, UK 2010; Teacher training programme at Christ Church University, Canterbury, Kent, UK 2013

    Преподаю курсы: Базовый английский, Разговорный английский, Подготовка к IELTS, Бизнес-английский


    Записаться на курс Подробнее
    Анна А

    Преподаю: английский

    Россия

    Стаж преподавания: 5+ лет

    Образование: Диплом, Высшее Педагогическое образование, АТУ Университет, TEFL/ TESOL сертификат с высшим баллом

    Преподаю курсы: Базовый английский, Разговорный английский, Грамматика английского языка


    Записаться на курс Подробнее
    Екатерина К

    Преподаю: английский

    Канада

    Стаж преподавания:  17+ лет

    Образование:  — TEFL Graduate Certificate in Teaching English as a Foreign Language, CDI Diploma in Web Design and Web Development, Bachelor of Arts in German language and literature
    The University of Arizona, Tucson (the USA)

    Преподаю курсы:  Conversational English, General English, Business English, Job interviews, Oral presentations, Negotiations, Academic English for studying abroad, written proficiency (from university essays to casual texting), Communication strategies, TOEFL preparation, Immigration, Travel, Nuances of American /Canadian English speech patterns


    Записаться на курс Подробнее
    Юлия М

    Преподаю: английский

    Россия

    Стаж преподавания: 8+ лет

    Образование: Диплом Уральского государственного педагогического университета

    Преподаю курсы: Общий английский, Разговорный английский, Английский для школьников


    Записаться на курс Подробнее
    Екатерина З

    Преподаю: английский

    Россия

    Стаж преподавания: 5+ лет

    Образование: Диплом Влгу имени Столетовых (преподаватель иностранных языков)

    Преподаю курсы: Разговорный английский, Базовый английский, Английский для школьников (ОГЭ, ЕГЭ)


    Записаться на курс Подробнее
    Анна В

    Преподаю: английский

    Россия/Бразилия

    Стаж преподавания: 6+ лет

    Образование: Диплом Всероссийской академии внешней торговли – бакалавр; American University Washington College of Law, master degree; Сертификаты TOEFL, FCE, English Legal Certificate of the American University Washington College of Law

    Преподаю курсы: Базовый английский, Разговорный английский, Английский для школьников (ЕГЭ, ОГЭ), Подготовка к TOEFL, IELTS, Английский для юристов, Подготовка к государственным экзаменам по английскому языку в вузах, Интенсивный курс


    Записаться на курс Подробнее
    Ксения Б

    Преподаю: английский

    Россия

    Стаж преподавания: 10+ лет

    Образование: Диплом специалиста с отличием Московского Государственного Лингвистического Университета

    Преподаю курсы: Английский для детей и школьников, Базовый английский, Разговорный английский, Английский для путешествий


    Записаться на курс Подробнее
    Алена К

    Преподаю: английский

    Россия

    Стаж преподавания: 7+ лет

    Образование:  Диплом Северо-Осетинского Государственного Университета, факультет иностранных языков

    Преподаю курсы: Разговорный английский, Базовый английский, Английский для школьников


    Записаться на курс Подробнее
    Виолетта М

    Преподаю: английский

    Россия

    Стаж преподавания: 6+ лет

    Образование: Диплом специалиста по специальности «Английский язык» и «Русский язык и литература» Липецкого Государственного Педагогического университета.

    Преподаю курсы: Базовый английский, Английский для детей и дошкольников (подготовка к школе), Английский для школьников, Разговорный английский


    Записаться на курс Подробнее
    Сергей К

    Преподаю: английский

    Россия

    Стаж преподавания: 8+ лет

    Образование: Диплом Воронежского государственного педагогического университета

    Преподаю курсы: Базовый английский, Разговорный английский, Английский для школьников


    Записаться на курс Подробнее
    Елена Ш

    Преподаю: английский

    Россия

    Стаж преподавания: 10+ лет

    Образование:  Диплом Новосибирского государственного педагогического университета

    Преподаю курсы: Базовый английский, Разговорный английский, Бизнес английский, Английский для путешествий, Английский для школьников


    Записаться на курс Подробнее
    Василина Ш

    Преподаю: английский

    Россия

    Стаж преподавания: 20+ лет

    Образование:  Диплом Тобольского педагогического института им. Д. И. Менделеева

    Преподаю курсы: Разговорный английский, Базовый английский, Английский для детей и школьников (ОГЭ, ЕГЭ)


    Записаться на курс Подробнее
    Вероника Ш

    Преподаю: английский

    Россия

    Стаж преподавания: 5+ лет

    Образование:  Диплом Кубанского Государственного Университета, факультет Романо германской филологии, Диплом о профессиональной переподготовке по направлению Педагогика и методика преподавания иностранного языка, Сертификат Cambridge EnglishLevel 1 Certificate in ESOL International (Fierst) B2 (2016)

    Преподаю курсы: Разговорный английский, Базовый английский, Английский для детей и школьников (подготовка к ЕГЭ/ОГЭ)


    Записаться на курс Подробнее
    Тамара Н

    Преподаю: английский

    Россия

    Стаж преподавания: 9+ лет

    Образование:  Диплом о высшем образовании Балтийского федерального университета им. И. Канта. Специальность: лингвист переводчик

    Преподаю курсы: Базовый английский, Разговорный английский, Английский для детей и подростков (ОГЭ, ЕГЭ), Подготовка к международному экзамену YLE для детей, Подготовка к международным экзаменам TOEFL, FCE, Английский язык для сферы туризма и гостиничного бизнеса, Интенсивные курсы, Корпоративное обучение


    Записаться на курс Подробнее
    Мария Д

    Преподаю: английский

    Россия

    Стаж преподавания: 4+ лет

    Образование: Сертификаты Cambridge University “TKT: Young Learners» и “Jolly Phonics», выданный авторами этой методики, CPD College.

    Преподаю курсы: Базовый английский, Разговорный английский, Английский для детей и школьников


    Записаться на курс Подробнее
    Валерия У

    Преподаю: английский

    Россия

    Стаж преподавания: 3+ лет

    Образование:  Диплом РГПУ им. А.И. Герцена, филологический факультет

    Преподаю курсы: Английский для школьников (включая ОГЭ и ЕГЭ), Базовый английский, Разговорный английский, Английский для путешествий


    Записаться на курс Подробнее
    Анастасия К

    Преподаю: английский

    Россия

    Стаж преподавания: 2+ лет

    Образование: Cертификат TEFL&TESOL (120 hours)

    Преподаю курсы: Английский для детей и школьников, Базовый английский, Разговорный английский


    Записаться на курс Подробнее
    Виктория О

    Преподаю: английский

    Россия

    Стаж преподавания: 5+ лет

    Образование:  Диплом о высшем лингвистическом образовании Липецкого педагогического университета

    Преподаю курсы: Разговорный английский, Базовый английский, Английский для школьников и студентов, Подготовка к экзаменам (ОГЭ, ЕГЭ), Английский для путешествий


    Записаться на курс Подробнее
    Марина М

    Преподаю: английский

    Италия

    Стаж преподавания: 25+ лет

    Образование:  Диплом о высшем педагогическом образовании, Доцент, Кандидат педагогических наук, Сертификат CELTA

    Преподаю курсы: Разговорный английский, Бизнес-английский, Подготовка к IELTS


    Записаться на курс Подробнее
    Юлия Б

    Преподаю: английский

    Россия/Канада

    Стаж преподавания: 15 лет

    Образование:  Санкт-Петербургский Государственный Университет, филолог-германист, преподаватель высшей школы, переводчик, Сертификат преподавателя IELTS, CELPIP

    Преподаю курсы:  Бизнес-английский (юридический, транспорт, финансы), Подготовка к интервью, Разговорный английский, Подготовка к IELTS


    Записаться на курс Подробнее
    Дарья Р

    Преподаю: английский

    Россия

    Стаж преподавания: 8+ лет
    Образование:  Диплом РГПУ им. А.И. Герцена филологических факультет, ин.язык.

    Преподаю курсы: Общий английский, Разговорный английский, Английский для туристов, Английский для школьников (ЕГЭ, ОГЭ), Английский для дошкольников, Бизнес-английский


    Записаться на курс Подробнее
    Анна Е

    Преподаю: английский

    Россия

    Стаж преподавания: 8 лет
    Образование:  Диплом о высшем лингвистическом образовании, FCE, TKT

    Преподаю курсы: Бизнес-английский (IT, HR, маркетинг и др. отрасли), Разговорный английский, Английский для школьников (включая ОГЭ, ЕГЭ)


    Записаться на курс Подробнее
    Инна Т

    Преподаю: английский

    Беларусь

    Стаж преподавания: 15 лет

    Образование: Магистр гуманитарных наук (Минский государственный лингвистический университет). Имею многочисленные гранты на исследования и автор более 20 статей по методике преподавания английского языка.

    Преподаю курсы: Разговорный английский, Бизнес-английский,  IELTS, TOEFL, Английский для школьников


    Записаться на курс Подробнее
    Татьяна

    Преподаю: английский

    Россия

    Стаж преподавания: 10 лет

    Образование: Омский Государственный Педагогический Университет, факультет иностранных языков

    Преподаю курсы: Разговорный английский, Подготовка к IELTS, Подготовка к собеседованию, Фонетический курс


    Записаться на курс Подробнее

    Носители английского языка по скайпу

    Anastasia W-G

    I teach: English

    Australia

    Стаж преподавания: 20 years

    Образование: Degree in English and Education TESOL IELTS teaching certificate

    Преподаю курсы: Adults/young adults: General English, Business English, Conversational English, Job Interviews, IELTS, TOEFL, FCE, ACE, CPE Teenagers: General, Spoken, Grammar activating, Exams Kids: General, Grammar games, Summer courses


    Записаться на курс Подробнее
    Robert M.

    I teach: English

    United States

    Стаж преподавания: 5 years

    Образование: TEFL M.B.A. Bachelor of Arts Studied Russian Language at Moscow State University and speak well.

    Преподаю курсы: I have experience teaching a wide variety of students, from preschoolers and young students, to teenagers and adults. Whether a student is a beginner or advanced, I can help them reach their language goals.


    Записаться на курс Подробнее
    Eleine S.

    I teach: English

    United Kingdom

    Стаж преподавания: 12years

    Образование: TEFL; TEYL; IELTS; Business English Teaching Diploma

    Преподаю курсы: IELTS Business English, English for specific purposes and First Certificate In English


    Записаться на курс Подробнее
    Jagues

    I teach: English

    South Africa

    Стаж преподавания: 14+

    Образование: * Bachelor’s in Religious Studies * Diploma in Educational Psychology * TESOL Certified * Certificate in Conflict Management

    Преподаю курсы: * General English (all ages; A1 — C2) * Business English * IELTS * Aviation English * English for Psychology in Higher Education

    Нет свободных слотов в расписании


    Записаться на курс Подробнее
    David M.R.

    I teach: English

    United States

    Стаж преподавания: 9 years +

    Образование: Bachelor’s Degree of Arts — English Major, TEFL Certification 100 hours

    Преподаю курсы: Conversational English, Business English, Spoken English, English Phonics, Interview Preparation, English Drama, Creative Writing, English Poetry & Lyric composition

    Нет свободных слотов в расписании


    Записаться на курс Подробнее
    Jessica

    I teach: English

    Canada

    Стаж преподавания: 8 years

    Образование: BA International Relations University of Sussex, UK LLM International Commerical Law University of Sussex, UK Graduate Diploma in Law University of Huddersfield, UK LPC Legal Practice Course University of Northumbria, UK

    Преподаю курсы: Spoken/ General English, English for business, law and media Written English for academia- essays, dissertations, applications to universities Written English for the professional world- preparations for interviews or for written job applications


    Записаться на курс Подробнее
    Ayanna

    I teach: English

    United States Of America

    Стаж преподавания: 14 years

    Образование: Bachelor of Arts -California Polytechnic State University California Teaching Credential — San Francisco State University Masters of International Education — Yonsei University, Seoul, South Korea

    Преподаю курсы: Conversational, Basic English, Business English, Traveler, Preparation for IELTS, TOEFL, Intensive English

    Нет свободных слотов в расписании


    Записаться на курс Подробнее
    Grace

    I teach: English

    United States

    Стаж преподавания: 4 years

    Образование: Bachelor’s degree in elementary, and inclusive ed,120 TESOL certificate.

    Преподаю курсы: Spoken English, conversation, casual, travel, and daily English.

    Нет свободных слотов в расписании


    Записаться на курс Подробнее
    Kara

    I teach: English

    United States

    Образование: Bachelor of Arts in Communication, University of New Mexico; TESOL certificate

    Преподаю курсы: Business English, Beginner, Intermediate, Advanced, Conversation

     

    Нет свободных слотов в расписании


    Записаться на курс Подробнее
    Jovana

    I teach: English

    Canada

    Образование: 120 hours of TEFL certification; Bachelor of Sciences: Specialization in Biology, Major in Medical Sciences

    Преподаю курсы: English grammar, pronunciation, spelling, vocabulary, writing, and conversation

    Нет свободных слотов в расписании


    Записаться на курс Подробнее
    Kayte

    I teach: English

    Носитель языка
    Английский родной язык

    Country:  The UK/located in Bulgaria

    Teaching Experience: 20+ years

    Education: Postgraduate Certificate in Education (PGCE) in Secondary English/TESOL, Qualified Teacher Status (QTS); TEFL Certificate; Advanced TEFL/TESOL Certificate in Teaching Business English.

    Courses: Business English, Conversational English , General English , IELTS and TOEFL preparation, Cambridge exam preparation, English for young learners

    Нет свободных слотов в расписании


    Записаться на курс Подробнее
    Edward

    I teach: English

    Носитель языка
    Английский родной язык

    Country:  The UK, located in Thailand

    Teaching Experience: 5+ years

    Education: Diploma in Child Phycology; Tesol certificate

    Courses: General English, Conversational English, English for young learners, Business English, IELTS preparation, Cambridge exams (PET/KET)

     


    Записаться на курс Подробнее
    Daniel

    I teach: English

    Носитель языка
    Английский родной язык

    Country:  Ireland

    Teaching Experience: 5+ years

    Education: Bachelor’s degree in English and Sociology from National University of Ireland 2014

    Courses: Conversational English, General English, English for Travel, English for young learners

    Нет свободных слотов в расписании


    Записаться на курс Подробнее
    Ana

    I teach: English

    Носитель языка
    Английский родной язык

    Country: The UK/Portugal, located in Finland

    Teaching Experience: 25+ years

    Education: BA in English and German, TEFL

    Courses: IELTS, General English, Business English (including Presentation Skills and Public Speaking)

    Нет свободных слотов в расписании


    Записаться на курс Подробнее
    Bryan

    I teach: English

    Носитель языка
    Английский родной язык

    Country:  The UK/located in Wales

    Teaching Experience: 20+ years

    Education: — TEFL Certificate, TESOL Diploma, Diploma in Management Studies

    Courses: General English, Conversational English, Business English, Presentation skills, IELTS and TOEFL preparation, Medical English and academic writing

    Нет свободных слотов в расписании


    Записаться на курс Подробнее
    Kellie

    I teach: English

    Носитель языка
    Английский родной язык

    Country:USA

    Teaching Experience: 20+ years

    Education: Flagler College St. Augustine, Florida USA, NBHS HIGH SCHOOL North Brookfield, MA USA

    Courses: Conversational English, General English, Business English, English for Travel, IELTS and TOEFL preparation


    Записаться на курс Подробнее
    Adam

    I teach: English

    Носитель языка
    Английский родной язык

    Country:USA

    Teaching Experience: 1+ years

    Education: Bachelor of Arts in International Relations, TEFL certified

    Courses: Conversational English, General English, English for Traveling, Professional English, Academic English

    Нет свободных слотов в расписании


    Записаться на курс Подробнее
    Lori

    I teach: English

    Носитель языка
    Английский родной язык

    Country:  Canada/located in Ghana

    Teaching Experience: 10+ years

    Education: Bachelor of Social Work (BSW), Law Clerk Diploma, TEFL Certificate

    Courses: General English, Conversational English, English for Young Learners


    Записаться на курс Подробнее
    Kristine Jewel

    I teach: English

    Country:  Philippines

    Teaching Experience: 6+ years

    Education: Bachelor degree in Adamson University, TESOL Certificate, TEFL Certificate

    Courses: Business English, Conversational English, General English , IELTS and TOEFL preparation, English for Career Development, English for young learners

    Нет свободных слотов в расписании


    Записаться на курс Подробнее
    Kaylah

    I teach: English

    Носитель языка
    Английский родной язык

    Country:USA

    Teaching Experience: 3+ years

    Education: TEFL, TESOL, Southwest Tennessee College

    Courses: Conversational English, General English, Business English

    Нет свободных слотов в расписании


    Записаться на курс Подробнее
    Kimberly

    I teach: English

    Носитель языка
    Английский родной язык

    Country:USA

    Teaching Experience: 20+ years

    Education: TEFL/TESOL Certification from Oxford Seminars, Teaching Certification (USA), Undergraduate Bachelor of Science degree (four-year)

    Courses: Conversational English, General English, English for young learners

    Нет свободных слотов в расписании


    Записаться на курс Подробнее
    Vanessa

    I teach: English

    Носитель языка
    Английский родной язык

    Country:  The UK

    Teaching Experience: 6+ years

    Education: Advanced level 5, TEFL certificate from the TEFL Academy, UK. Currently completing LLB (Bachelor of Laws) with only one module remaining.

    Courses: General English, Conversational English, Linguistic Analysis: pronunciation (British and American), Business English.


    Записаться на курс Подробнее
    Mark

    I teach: English

    Носитель языка
    Английский родной язык

    Country:USA

    Teaching Experience: 10+ years

    Education: TESOL H790517 is from LinguaEdge in Beverly Hills ,California

    Courses: Conversational English, Travel English, IELTS/TOEFL preparation, Business English

     


    Записаться на курс Подробнее
    Helena

    I teach: English

    Носитель языка
    Английский родной язык

    Country:  South Africa / Located in Eastern Cape

    Education: TESOL\TEFL Teacher Training; BELFAST ACADEMY, Graduated with a distinction in English language

    Courses: General English, Conversational English , Exam preparation

     


    Записаться на курс Подробнее
    Mary

    I teach: English

    Носитель языка
    Английский родной язык

    Country:USA

    Teaching Experience: 38+ years

    Education: The State University of New York, The College at Old Westbury, Old Westbury, L.I., N.Y.

    Courses: Conversational English, General English, IELTS, TOEFL preparation, All Cambridge courses including CAE, Expository Writing, Exam preparation

    Нет свободных слотов в расписании


    Записаться на курс Подробнее
    Neil

    I teach: English

    Носитель языка
    Английский родной язык

    Country:  The UK

    Teaching Experience: 20+ years

    Education: TEFL certificate, TESOL certificate

    Courses: Conversational English , General English , IELTS and TOEFL preparation


    Записаться на курс Подробнее
    Jelena

    I teach: English

    Country:Serbia

    Teaching Experience: 8+ years

    Education: M.A. Degree at the Faculty of Philology in Belgrade, the English department; TESOL certificate

    Courses: General English, Conversational English

    Нет свободных слотов в расписании


    Записаться на курс Подробнее
    Alfredo

    I teach: English

    Носитель языка
    Английский родной язык

    Country: The United Kingdom, located in Sweden

    Teaching Experience: 25 years

    Education: Cambridge England Certificate of Secondary Education and Certificate of Cambridge Proficiency in English (Grade A) — Chesterton Community College

    Courses: Business English (including presentations, role plays, telephone English), IELTS, TOEFL, Cambridge exams, Conversational English


    Записаться на курс Подробнее
    John

    I teach: English

    Носитель языка
    Английский родной язык

    Country: Canada, located in France

    Teaching Experience: 20 years

    Education: TEFL, CELPIP, Certificate in Teaching IELTS Preparation

    Courses: Business English, IELTS, TOEFL


    Записаться на курс Подробнее
    Emma

    I teach: English

    Носитель языка
    Английский родной язык

    Country:  Canada

    Teaching Experience: 15+ years

    Education: MA Social Justice Education; Graduate of PREFER (Peer Recovery Education for Employment and Resilience)

    Courses: Business English, Conversational English , General English , English Literature, IELTS, TOEFL, and TOEIC preparation


    Записаться на курс Подробнее
    Kat

    I teach: English

    Носитель языка
    Английский родной язык

    Country: USA

    Teaching Experience: 2 years

    Education: Bachelor of Science, TESOL  

    Courses: General English, Conversational English, English for young learners

    Нет свободных слотов в расписании

     


    Записаться на курс Подробнее
    Gayle

    I teach: English

    Носитель языка
    Английский родной язык

    Country:  The United Kingdom/located in Spain

    Teaching Experience: 10+ years

    Education: a Trinity TESOL English teaching qualification

    Courses: General English, Conversational English, English for young learners, IELTS and TOEFL preparation, Cambridge exams, Business English

    Нет свободных слотов в расписании

     


    Записаться на курс Подробнее
    Bill

    I teach: English

    Носитель языка
    Английский родной язык

    Country: USA

    Teaching Experience: 30 years

    Education: B.A. in Education, TEFL, IELTS-certified instructor

    Courses: Conversational English, Business English (including Legal, Medical English), IELTS, TOEFL

    Нет свободных слотов в расписании


    Записаться на курс Подробнее
    Edward

    I teach: English

    Носитель языка
    Английский родной язык

    Country:USA

    Teaching Experience: 4+ years

    Education: B.A. Communication Degree, Portland State University, TEYL Certification, TEFL Certification, IELTS Certification

    Courses: General English, Conversational English, Business English, IELTS preparation, Pronunciation, Reading Out loud and Reading Comprehension, Grammar, Job Interview Practice

    Нет свободных слотов в расписании


    Записаться на курс Подробнее
    Robert

    I teach: English

    Носитель языка
    Английский родной язык

    Country: USA

    Teaching Experience: 10 years

    Education: B.A Degree Shelton College, TEFL Certification

    Courses: General English, Conversational English, Business English

    Нет свободных слотов в расписании


    Записаться на курс Подробнее
    Kerry

    I teach: English

    Носитель языка
    Английский родной язык

    Country:USA

    Teaching Experience: 20 years

    Education: Florida State University, TEFL Certification

    Courses: General English, Conversational English, Business English

    Нет свободных слотов в расписании


    Записаться на курс Подробнее
    Michael

    I teach: English

    Носитель языка
    Английский родной язык

    Country:  The UK/located in Russia

    Teaching Experience: 5+ years

    Education: TEFL diploma (One-to-One; General English; Business English; Teaching Online), Diploma in Forensic Psycho-physiology, Bachelor of Laws

    Courses: Business English, Conversational English , General English , IELTS and TOEFL preparation, Cambridge exam preparation


    Записаться на курс Подробнее
    Charleen

    I teach: English

    Носитель языка
    Английский родной язык

    Country: USA, located in Egypt

    Teaching Experience: 15 years

    Education: TESOL

    Courses: English for young learners, General English, Conversational English

    Нет свободных слотов в расписании

     


    Записаться на курс Подробнее
    Jane

    I teach: English

    Носитель языка
    Английский родной язык

    Country:  The UK

    Teaching Experience: 3+ years

    Education: BA in French, MA in Translation and Professional Language Skills, CELTA

    Courses: Business English, Conversational English , General English

    Нет свободных слотов в расписании


    Записаться на курс Подробнее
    Michelle

    I teach: English

    Носитель языка
    Английский родной язык

    Country: USA, located in United Kingdom

    Teaching Experience: 9+ years

    Education: TEFL Certification, CELTA Certification

    Courses: General English, Conversational English, TOEFL preparation, Cambridge exam preparation

    Нет свободных слотов в расписании


    Записаться на курс Подробнее
    Margaret

    I teach: English

    Носитель языка
    Английский родной язык

    Country:USA

    Teaching Experience: 25+ years

    Education: Master’s Degree in Teaching English as a Second Language

    Courses: Conversational English, General English, Business English, Public Speaking, Academic writing and test preparation.

    Нет свободных слотов в расписании


    Записаться на курс Подробнее
    Catherine

    I teach: English

    Носитель языка
    Английский родной язык

    Country:  The UK

    Teaching Experience: 10+ years

    Education: Level 3 NVQ Diploma Specialist Support for Teaching and Learning in Schools, CELTA, BA Hons English Language and Literature, MA (University of London).

    Courses: Conversational English , General English , Cambridge exam preparation, Business English, English for young learners, IELTS preparation

    Нет свободных слотов в расписании


    Записаться на курс Подробнее
    Maria

    I teach: English

    Носитель языка
    Английский родной язык

    Country: USA

    Teaching Experience: 16+ years

    Education: Diploma in Event Management: Institute of Commercial Management — ICM — London; Postgraduate Diploma in Applied Linguistics and ELT.; TEFL; Bachelor’s of Education: Modern Languages — English and Portuguese

    Courses: Conversational English, General English, Business English, IELTS and FCE preparation

    Нет свободных слотов в расписании


    Записаться на курс Подробнее
    Lorraine

    I teach: English

    Носитель языка
    Английский родной язык

    Country: Ireland

    Teaching Experience: 17 years

    Education: Certificate in Exercise and Health Studies, TESOL certified

    Courses: General English, IELTS, FCE, Business English (including Interview Preparation and Presentation Preparation), Conversational English

     


    Записаться на курс Подробнее
    Alex

    I teach: English

    Носитель языка
    Английский родной язык

    Country:  The United Kingdom

    Teaching Experience: 6 years

    Education: CELTA, Teaching young learners (International House Lisbon)

    Courses: General English, Conversational English, FCE, Hospitality English

    Нет свободных слотов в расписании


    Записаться на курс Подробнее
    Diana

    I teach: English

    Носитель языка
    Английский родной язык

    Country: The United Kingdom

    Teaching Experience: 25+ years

    Education: BA Honours in French and German, TEFL, CELTA

    Courses: Business English, IELTS, English for young learners, General English, Conversational English

    Нет свободных слотов в расписании


    Записаться на курс Подробнее
    Pamela

    I teach: English

    Носитель языка
    Английский родной язык

    Country: USA, located in Oman

    Teaching Experience: 15+ years

    Education: Harvard University, TEFL Certification

    Courses: General English, Conversational English, Business English, IELTS and TOEFL.

    Нет свободных слотов в расписании


    Записаться на курс Подробнее
    Steve

    I teach: English

    Носитель языка
    Английский родной язык

    Country:The UK

    Teaching Experience: 12+ years

    Education: CELTA (Certificate in English Language Teaching to Adults)

    Courses: General English, Conversational English, Business English, English for specific purpose

    Нет свободных слотов в расписании


    Записаться на курс Подробнее
    Maja

    I teach: English

    Country: Serbia, located in Chile

    Teaching Experience: 6+ years

    Education: Master of Science (M.Sc.) — Far Eastern Federal University, Russia,
    — Bachelor of Science (B.Sc) — Belgrade University, Serbia.

    Courses: General English, Conversational English, English for school, English for travels, living, studying, working abroad, etc.

    Нет свободных слотов в расписании


    Записаться на курс Подробнее
    Yitzhak

    I teach: English

    Country: Israel, lived in the USA for 19 years

    Teaching Experience: 10+ years

    Education: Suffolk SCCC in Humanities

    Courses:  General English, Conversational English, Business English

    Нет свободных слотов в расписании


    Записаться на курс Подробнее
    David

    I teach: English

    Носитель языка
    Английский родной язык

    Country: the United Kingdom

    Teaching Experience: 30 years

    Education: CELTA, Member of the Chartered Institute of Linguists (MCIL) — Russian language

    Courses: General English, IELTS, Cambridge exams preparation (KET, PET, FCE, CAE, CPE), Business English, Legal English

    Нет свободных слотов в расписании

     


    Записаться на курс Подробнее
    Ruby

    I teach: English

    Country:Turkey, located in Kazakhstan

    Teaching Experience: 8+ years

    Education: Bachelor’s degree in English Language and Literature & Certificate in Teaching English to Speakers of Other Languages (CELTA), PASS A, Certificate in Teaching (Pedagogical Studies)

    Courses: General English, Business English, Conversational English, IELTS & TOEFL exam preparation, Cambridge Exam Preparation, English for high school students

    Нет свободных слотов в расписании


    Записаться на курс Подробнее
    Vlad

    I teach: English

    Носитель языка
    Английский родной язык

    Country: Canada, located in Serbia

    Teaching Experience: 20 years

    Education: TESL, BA in Travel & Tourism 

    Courses: General English, TOEFL, English for traveling, Conversational English

    Нет свободных слотов в расписании


    Записаться на курс Подробнее
    Andrew

    I teach: English

    Country: USA, located in Indonesia

    Teaching Experience: 11+ years

    Education: Master’s degree in Education focusing on Linguistics, CELTA, TESOL

    Courses: Business English, General English, Conversational English

    Нет свободных слотов в расписании


    Записаться на курс Подробнее
    Mike

    I teach: English

    Носитель языка
    Английский родной язык

    Country: Australia

    Teaching Experience: 19+ years

    Education: M.ED (TESOL) — Queensland University of Technology Brisbane

    Courses: Conversational English, Aviation English, Interview Preparation


    Записаться на курс Подробнее
    Emma-Louise

    I teach: English

    Носитель языка
    Английский родной язык

    Country: The United Kingdom

    Teaching Experience: 6 years

    Education: BA (Hons) Translation (French and Russian), TEFL, TEYLT

    Courses: Conversational English, IELTS and Cambridge exams, English for teens and children


    Записаться на курс Подробнее
    John

    I teach: English

    Country: The United Kingdom, located in the Czech Republic

    Teaching Experience: 10 years
    Education: TOEFL, BA(Hons) in Slavonic Studies at the University of Nottingham
    Courses: IELTS preparation, Business English, General English


    Записаться на курс Подробнее
    Georgiana

    I teach: English

    Носитель языка
    Английский родной язык

    Country: USA

    Teaching Experience: 10+ years

    Education: BA, MA and ABD for a doctorate in Education, TEFL

    Courses: Business English (uncluding Medical English, English for Nursing), General English, English for Travel

    Нет свободных слотов в расписании


    Записаться на курс Подробнее
    Charles

    I teach: English

    Носитель языка
    Английский родной язык

    Country: USA, located in China

    Teaching Experience: 16+ years

    Education: BA in English, MEd in Curriculum & Instruction, Educator License (Mississippi), CELTA

    Courses: Conversational English, IELTS preparation, General English, Writing

    Нет свободных слотов в расписании


    Записаться на курс Подробнее
    Tim

    I teach: English

    Носитель языка
    Английский родной язык

    Country: Australia

    Teaching Experience: 8 years

    Education: CELTA, BA in Media and Journalism

    Courses: Business English (including Medical English, IT), IELTS, Conversational English

    Нет свободных слотов в расписании


    Записаться на курс Подробнее
    John

    I teach: English

    Носитель языка
    Английский родной язык

    Country: USA

    Teaching Experience: 15 years

    Education: CELTA

    Courses: Business English, Conversational English, IELTS, TOEFL, Cambridge exam preparation (FCE, CAE, CPE)

    Нет свободных слотов в расписании


    Записаться на курс Подробнее
    Nuala

    I teach: English

    Носитель языка
    Английский родной язык

    Country: The United Kingdom, located in Prague

    Teaching Experience: 10 years

    Education: Trinity TESOL Certificate

    Courses: Business English, IELTS, TOEIC, BULATS, Cambridge exam preparation

    Нет свободных слотов в расписании


    Записаться на курс Подробнее
    Catherine

    I teach: English

    Носитель языка
    Английский родной язык

    Country: The United Kingdom, located in South Africa

    Teaching Experience: 6+ years

    Education: Higher Certificate in Early Childhood Development, TEFL Certificate

    Courses: General English, Business English, Conversational English, English for young learners

    Нет свободных слотов в расписании


    Записаться на курс Подробнее
    Rigel

    I teach: English

    Носитель языка
    Английский родной язык

    Country: USA, located in Mexico

    Teaching Experience: 19 years

    Education: TESOL, B.A. in Tourism Business Management 

    Courses: English for young learners, Conversational English, General English

    Нет свободных слотов в расписании


    Записаться на курс Подробнее
    Paula

    I teach: English

    Носитель языка
    Английский родной язык

    Country:USA

    Teaching Experience: 15 years

    Education: BA in Linguistics; MA in Language Teaching Specialization

    Courses: Business English, General English, IELTS, TOEFL, Cambridge exams, English for Socialising, Interview preparation

    Нет свободных слотов в расписании


    Записаться на курс Подробнее
    Nikki

    I teach: English

    Носитель языка
    Английский родной язык

    USA

    Teaching Experience: 5 years

    Education: CELTA certificate

    Courses: Conversational English, Business English, English literature classes

    Нет свободных слотов в расписании


    Записаться на курс Подробнее
    Kiesha

    I teach: English

    Носитель языка
    Английский родной язык

    Country: USA, located in Israel

    Teaching Experience: 20+ years

    Education: CELTA, BA in Social behavioral science

    Courses: Business English (including IT, Medical English), IELTS, CPE, Conversational English

    Нет свободных слотов в расписании


    Записаться на курс Подробнее
    Kate

    I teach: English

    Носитель языка
    Английский родной язык

    Country: The United Kingdom

    Teaching Experience: 9 years

    Education: TEFL

    Courses: Conversational English, IELTS, TOEFL and Cambridge exams, English for children

    Нет свободных слотов в расписании


    Записаться на курс Подробнее
    Jelena

    I teach: English

    Носитель языка
    Английский родной язык

    Country: USA

    Teaching Experience: 17 years

    Education: B.A. in Arts (Emphasis in Anthropology and Spanish Language and Literature), TESL Diploma from Humber College (Canada)

    Courses: General English, Conversational English, Business English

    Нет свободных слотов в расписании


    Записаться на курс Подробнее

    Наши репетиторы английского по скайпу:

    Профессионализм и опыт

    Репетитор по английскому школы Enline — это не просто человек, знающий язык. Большинство наших преподавателей имеют филологическое/педагогическое образование, а также сертификаты (TESOL/TEFL/ESL).

    Выбор для Вас

    Если Ваш уровень английского Beginner, Elementary либо Pre-Intermediate, начните заниматься с русскоязычным репетитором. Если Ваш уровень — Upper-Intermediate и выше, то лучше начать занятия с носителем языка. Кроме того, в ходе обучения Вы можете запланировать бесплатный урок-знакомство с другим учителем.

    Дружеская атмосфера

    Репетитор по английскому по скайпу должен также быть интересным собеседником. В информации о каждом педагоге Вы сможете прочитать о его хобби и увлечениях подобрать подходящего Вам учителя. Английский по скайпу – это не только эффективно, но и увлекательно!
    Пройдите бесплатный вводный урок
    Выберем для Вас преподавателя
    Покажем как проходит урок
    Дадим рекомендации по изучению
    Запишитесь на бесплатное пробное занятие