Преподаю: английский

Беларусь

Стаж преподавания: 4 года

Образование: Диплом об окончании ВУЗа «Витебский Государственный университет им. П.М.МАшерова». Специальность: Филолог. Преподаватель иностранных языков (английского и французского) и английской литературы. Переводчик. Диплом об окончании магистратуры «Витебский Государственный университет им. П.М.МАшерова». Специальность: Теория и методика преподавания иностранных языков (по областям и уровням образования).

Преподаю курсы: Разговорный английский, деловой английский язык, английский для дошкольников и школьников, английский для взрослых. Помощь при подготовке к олимпиадам, к тестовым заданиям и контрольным работам.